Los Caballeros de la Quema presentan nueva canción

Los Caballeros de la Quema estrenaron nueva canción.

Los Caballeros de la Quema anunciaron en sus redes la noticia del estreno de su nuevo tema de estudio, una novedad muy festejada por sus seguidores. Se trata de Y acá me ves (Noble-Castillo) un rock-balada característico de la banda del Oeste, pero con sonido 2024.

Desde que Los Caballeros de la Quema volvieron a los escenarios, tuvieron shows notables, con miles de fans recordando y cantando sus más grandes hits, tanto en el Luna Park del 2023, en el Obras de este año o en los Festivales Vivimos Música y Taragüi Rock. La magia seguía intacta, por eso Iván Noble, Martín Méndez, Javier Cavo, Pablo Guerra y Pato Castillo decidieron volver a los estudios para grabar canciones nuevas, obviamente siempre con el espíritu de Caballeros presente.

"Cuando los Caballeros grabaron su último disco (Fulanos de nadie) el dólar valía un peso. No conocíamos a Messi. No existía YouTube, ni Spotify, ni Instagram. Se matcheaba en carne y hueso. Los algoritmos no decidían por nosotros. El Papa no era argentino. No sabíamos quién era Cristina, ni Milei. No había nacido Colapinto. Dillom iba al jardín y Lali a la primaria. Pasaron 24 años. Mucha agua (y vino) bajo el puente. Y sin embargo acá nos ves y Acá me ves", reza el comunicado de prensa de este lanzamiento por parte de una de las bandas de rock más populares de los años 90.

Vuelve Mustafunk a Groove

Mustafunk causó furor en los fanáticos tras haber anunciado su vuelta hace pocos meses luego de lanzar su reciente disco El Jardín de los Siguientes. "La Aplanadora del Funk" se había separado en abril de 2022 y en el marco de su regreso a los escenarios, dialogó con El Destape para palpitar el explosivo recital que van a brindar en Groove el sábado 23 de noviembre, cómo fue el proceso en el que estuvieron alejados, sus inicios en Paso del Rey y el contexto político-cultural en Argentina como los ejes más destacados.

"Nos sorprendió porque no esperábamos esa respuesta de la gente. Si bien seguíamos recibiendo mensajes de mucha gente que no nos vio en vivo, después de la pandemia y que nos separamos nos empezó a escuchar más gente, la banda creció estando parada", expresó Agustín "El Turco" Marinelli, guitarrista y líder de Mustafunk. Serafín Rodríguez, quien fue guitarrista hasta la separación, no será parte de este regreso y será reemplazado por Gabriel Fontana en teclados.