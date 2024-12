La música tropical no esperaba escuchar lo que reveló un histórico de Amar Azul: "Hay gente que ni sabe"

Qué pasó con uno de los integrantes de Amar Azul.

Amar Azul es sin dudas una de las históricas bandas argentina de la música tropical que trascendió generaciones con sus canciones. En estas últimas horas, el nombre del grupo resonó en el ambiente de la cumbia por lo que dijo uno de los integrantes más destacados como lo es Gonzalo Ferrer, el tecladista.

La música tropical tiene a muchos grupos consagrados en Argentina y uno de ellos es Amar Azul, gestado en el año 1991. Gonzalo Ferrer, tecladista y productor musical y de cine, brindó declaraciones recientemente para repasar sus trabajos en el ambiente y en un momento de la entrevista, reveló un dato que pocos conocían.

"Hay gente que ni sabe. Las canciones de La Granja de Zenón tuve que hacer las voces de 'Señora Vaca', las voces de los niños. Es mi voz. Y tuve que hacer un quilombo... poner voz de niño, afinarlo, pitchearlo para arriba", contó Ferrer sobre esta faceta desconocida de su vida artística en otro planoo que no es el mundo de la cumbia. "Para mí mejor, porque ahora con la inteligencia artificial pongo la voz de un pibe y ya está", agregó en diálogo con Cumbia de la pura.

En este sentido, recordó una situación vivida con este contenido para niños: escuchó el diálogo de uno de los personajes, pero hecho con la voz de Bad Bunny, el reconocido cantante puertorriqueño de reggaetón. "Y digo 'pero la gente de Leader se pasa'. Lo llamaron a Bad Bunny y no me avisaron para ir a grabar la sesión ¡Y yo no sabía nada de la inteligencia artificial! Le cuento a mi mujer y me dice 'no, tarado, es la inteligencia artificial'. Fue hace menos de un año", precisó sobre el confuso episodio.

Ángela Leiva y una denuncia por censura que impactó a la cumbia: "Me estoy ocupando"

Ángela Leiva es una de las voces más prestigiosas de la música tropical y en las últimas horas se vio envuelta en una situación por fuera de su trabajo en la cumbia. La cantante de 36 años utilizó sus redes sociales para exponer una grave denuncia que involucra a otro artista y conmocionó de lleno al ambiente de la cultura.

Durante el 2024, Ángela Leiva estuvo atravesada por lanzamientos de canciones nuevas, la realización de shows e incluso se metió en la televisión tras haber sido una de las participantes de Bake Off, el reality show de pastelería que condujo Wanda Nara por Telefe. En esta recta final del año, la cantante decidió poner un freno a la exposición de su vorágine artística y realizó una contundente denuncia contra el productor Mariano Zelaya, con quien estuvo en pareja.

"Desde hace más de 7 años que Mariano Zelaya ejerce sobre mi violencia de género. Violencia psicológica, violencia laboral, violencia económica, persecución, hostigamiento, todo avalado por denuncias hechas por mí y mis abogados en reiteradas ocaciones, logrando obtener a mi favor varias veces perimetrales", lanzó. En el posteo, se puede observar que recibió denuncias en varias de sus canciones por parte de Zelaya porque supuestamente infringía ciertas normas.

Por default, YouTube cierra la cuenta de cada usuario una vez que se supera cierta cantidad de denuncias y la plataforma envió un mail avisando que el próximo 26 de diciembre le iban a cerrar el perfil, lo que significaría un gran problema para su carrera. "Hoy después de todo este tiempo lo sigue haciendo, en este caso puntual censurando y dando de baja mis contenidos con argumentos insustentables ¿Le molesta mi progreso? ¿Le molesta mi trabajo? ¿Le molesta que pude mucho más sin él o simplemente es un violento? ¿Quién me protege? ¿Quien me avala como artista e intérprete?", soltó Ángela, quien recibió apoyo tanto de sus seguidores como de personalidades del ambiente como Euge Quevedo, Luciano Cáceres, Rodrigo Tapari, Griselda Siciliani, Nico Mattioli, entre otros.