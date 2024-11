La magia de ‘Hopes and Fears’: Keane emociona al público argentino tras 20 años de su álbum debut

Keane celebró en Argentina los 20 años de “Hopes and Fears”.

El regreso de Keane a Argentina para celebrar los 20 años de su álbum debut Hopes and Fears fue una noche cargada de nostalgia y energía en el Movistar Arena el 14 de noviembre. Con este concierto, la banda británica se presentó por quinta vez en el país, tras su última visita en 2013.

El público argentino, conocido por su pasión y fidelidad, respondió con entusiasmo y cantó cada una de las canciones, especialmente los éxitos como "Somewhere Only We Know" y "Everybody’s Changing", que marcaron los comienzos de Keane en 2004.

Tom Chaplin estaba conmovido con el público argentino.

Tom Chaplin, vocalista de la banda, y el tecladista Tim Rice-Oxley llevaron la emoción a otro nivel interpretando el álbum completo a lo largo del show, con los acordes de piano que han caracterizado el sonido único de Keane.

Además de Hopes and Fears, incluyeron temas de su discografía posterior, como Under the Iron Sea (2006) y Cause and Effect (2019), ofreciendo un recorrido completo por su trayectoria y dejando en claro que su conexión con Argentina sigue intacta​.

