La dolorosa despedida de Raúl Lavié que conmociona al tango: "Es una noticia muy triste"

Raúl Lavié y una inesperada despedida que impactó de lleno al ambiente del tango.

Raúl Lavié se convirtió en unas de las voces más imponentes del mundo del tango. Y en las últimas horas, en la música hubo conmoción por lo que pasó en estos últimos días. El cantante argentino de 87 años brindó un testimonio que despertó todo tipo de reacciones en el ambiente de la cultura nacional y su mensaje conmovió a más de uno. "Es una tristeza enorme", expresó.

A sus 87 años, Raúl Lavié se encuentra más vigente que nunca en la música y en lo que resta del 2024, tiene una serie de shows confirmados. En medio de esta buena vorágine de actividades, el artista decidió romper el silencio para hablar acerca de una dolorosa despedida que lo puso sensible.

Se trata de la muerte de la prestigiosa cantante Graciela Susana, quien perdió la vida a los 71 años a causa de un paro cardiorrespiratorio. "Realmente es una tristeza enorme esta noticia aunque yo ya había perdido de esta chica que cantaba muy bien. Era una personita muy cálida y tuvo una carrera que fue muy interesante, sobre todo en Japón", expresó el artista en diálogo con Infobae.

"Es una noticia muy triste porque aquellos que los conocimos la apreciamos muchísimo por su don de gente. Ojalá Dios la tenga a su lado y sepa que no la hemos olvidado", concluyó Lavié. La información sobre su deceso fue brindada por La Casa del Teatro, donde residió este último tiempo, y el mundo del tango la despide con pesar a través de las redes sociales.

Nadie lo sabía: se supo cuál es el secreto mejor guardado de Raúl Lavié a sus 87 años

Raúl Lavié es uno de los cantantes de tango más influyentes de la música argentina y viene teniendo un 2024 con una vorágine intensa de actividades con lanzamientos de canciones y shows programados a sus 87 años de vida. En este contexto, se filtró un dato inesperado sobre su vida privada que no tiene nada que ver con su labor artística e impactó de lleno en el ambiente de la cultura.

El mundo de la música argentina tiene a un sinfín de referentes en sus distintos géneros que enriquecieron a la cultura nacional. Uno de ellos es Raúl Lavié, que con su imponente voz tanguera cautivó a su público y se convirtió en uno de los más queridos por el público y sus colegas. Como suele suceder en estos ámbitos, cada artista tiene su secreto guardado y es el caso del cantante de 87 años.

Al cantante se lo conoce comúnmente como Raúl Lavié, pero ese no es su verdadero nombre, lo que causó gran sorpresa en el mundo del tango. El nombre real del artista es Raúl Alberto Peralta, dato que pocas personas conocían y cuya historia se remonta a cuando tenía 18 años. "Cuando debuto con mi programa, que me presentaba Antonio Carrizo, ellos fueron quienes me bautizaron Lavié", relató poco tiempo atrás cuando fue invitado al programa de Mirtha Legrand.

"Como una derivación de 'la voz', porque tiempo atrás habían contratado como artista a un cantante que tenía una voz bastante impotante, yo no lo escuché nunca. Y se lamentaba Antonio Carrizo y decía 'si hubiera alguien que tuviera una voz así, qué bárbaro'. Y aparecí yo", recordó el también actor en el ciclo de El Trece. Otro dato que se vincula con el nombre es que se llama igual que su papá: Raúl.