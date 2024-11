Tenía 71 años: murió una de las voces históricas del tango y hay dolor en la música

El fallecimiento de la cantante causó un gran vacío en el tango.

El mundo de la música está conmocionado porque murió una de las cantantes referentes del tango en Argentina. La artista en cuestión tenía 71 años, sufrió un paro cardiorrespiratorio y la noticia, que trascendió en las últimas horas, causó un gran dolor en los fanáticos y el ambiente de la cultura en general.

El tango es un género tradicional del país que alberga a un sinfín de artistas que marcaron un precedente en la música. Es por eso que lo que se dio a conocer recientemente causó una gran tristeza en este ambiente por el fallecimiento repentino de una de las cantantes más reconocidas.

Se trata de Graciela Susana, quien perdió la vida en la noche del martes 19 de noviembre a causa de un paro cardiorrespiratorio. La información la brindó La Casa del Teatro, donde residió este último tiempo, y el mundo del tango la despide con pesar a través de las redes sociales.

Graciela Susana cosechó una exitosa carrera en la música y el amor por esta profesión nació por su padre, Ricardo Ernesto Ambrosio, cantante y pianista. Comenzó su carrera en el ámbito del folklore junto a su hermana Cristina y el artista Hugo López. Sin embargo, definió su estilo y se inclinó hacia el tango por Mercedes Sosa, con quien tuvo un vínculo cercano. El lugar donde dejó una huella imborrable, además de Argentina, fue Japón, donde fue reconocida por su contribución a la difusión del tango y la música folklórica nacional. Por su aporte a la reivindicación de las raíces culturales, la muerte de Graciela Susana dejó un gran vacío en el tango.

Sorpresa en el tango por la inesperada confesión de La Gata Varela: "Casi me muero"

Adriana "La Gata" Varela es una de las voces más reconocidas del tango en Argentina y a sus 72 años, sigue vigente en la música con algunos shows programados para el cierre de este 2024. Los amantes de este género se sorprendieron con lo que se supo de la cantante, ya que se filtró un inesperado testimonio sobre una situación ocurrida en el 2005.

El tango es sin dudas de los géneros tradicionales de la Argentina con muchos artistas referentes en la música. Una de ellas es Adriana "La Gata" Varela, quien tiene mucha historia en este género con una voz muy particular que cautivó al público apasionado por este estilo.

La Gata Varela y Cacho Castaña fueron grandes amigos y colegas en la música.

Hace poco tiempo, se filtró una historia poco conocida de la cantante que está directamente vinculada con Cacho Castaña sobre la canción La Gata Varela. "Cacho me llama por teléfono un sábado a la noche, y me dice '¿te puedo componer un tango? Es más, ya te lo compuse. Es más, te lo voy a cantar a capella'. Cuando me lo canta por teléfono, casi me muero. Era redondo, una radiografía extraordinaria", expresó la artista en una entrevista brindada años atrás junto al cantante fallecido en el 2019.

"El astrólogo que me marcó que yo tenía que cantar, un tipo súper capo que le hace cartas a gente importantísima, se asombró: ‘La vio como no la vi yo’, me dijo", agregó. Cacho, por su parte, reveló que la letra se la dictó por teléfono al hijo de La Gata Varela, quien se puso a escribirla a mano. "Mientras iba dictando la letra, me daba cuenta de que le estaba hablando al hijo... ¿Cómo le voy a decir que la madre parece una atorranta cuando canta, que parece que se deja y no se deja? Ya estaba llegando a esa parte y le avisé 'mirá nene, esto es una metáfora’. El pibe se cagó de risa ¡Qué iba a ser una metáfora!", lanzó entre risas.