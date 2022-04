Justin Quiles en su visita a la Argentina: "Me gusta aprender algo de cada país"

Justin Quiles dialogó con El Destape sobre su público argentino, la cultura local y el retiro de Daddy Yankee.

Justin Quiles visitó nuestro país nuevamente durante el Lollapalooza 2022 y tocó en un marco impresionante ante decenas de miles de personas. "Hace años que no visitaba Argentina y el recibimiento que me dio la gente fue increíble", reconoció el músico nacido en Estados Unidos y con ascendencia puertorriqueña en diálogo con El Destape.

Justin Quiles es un viejo conocido para los fanáticos del reggaetón y la música urbana en Argentina. Es que además de sus canciones más históricas, el puertorriqueño colaboró con varios de los máximos exponentes locales, como Cazzu, Duki y Bizarrap. Su concierto en el Lollapalooza 2022 fue uno de los más bailados del importante festival que se llevó a cabo en el Hipódromo de San Isidro entre el 18 y el 20 de marzo pasado.

"Hace años que no visitaba Argentina y el recibimiento que me dio la gente fue increíble", contó el músico en diálogo con El Destape. En ese sentido también reconoció que no esperaba "tanta gente" ni que cantaran sus canciones como lo hicieron. E insistió en la promesa que dio en el escenario del Lollapalooza: "Tenemos que regresar a dar nuestro propio espectáculo".

"Desde el principio de mi carrera Argentina ha sido un país que siempre me ha apoyado", sumó un Quiles muy agradecido con la repercusión que suelen tener sus canciones en nuestro país. Y destacó cada presentación en suelo argentino: "Siempre que he venido ha sido impresionante". Un país que sin dudas sabe recibir a los máximos exponentes de la música urbana, un género que creció muchísimo localmente en el último tiempo, con la exportación de algunos grandes referentes, como Cazzu, Duki, Bizarrap, María Becerra, Nicki Nicole y Trueno, entre muchos otros.

El tango y Argentina

Además de brindar un concierto para sus fanáticos argentinos en el Lollapalooza, Justin Quiles aprovechó su nueva visita al país para presenciar un espectáculo de tango. "Aprendí de instrumentos nuevos de acá y escuché sonidos que nunca había escuchado", aseguró el artista, que también destacó el baile en el show que fue a ver. En ese sentido, Justin Quiles agregó: "Me gusta aprender algo de cada país y pude hacerlo con el tango y la cultura argentina".

El retiro de Daddy Yankee

Daddy Yankee sacudió una vez más el mundo de la música urbana, pero esta vez no fue por alguna nueva canción o disco sino porque confirmó que dejará de cantar. Su última gira lo traerá a la Argentina y las entradas para los dos shows que brindará en el estadio de Vélez se agotaron en solo unas horas. Justin Quiles también opinó sobre el final de la carrera musical de Daddy Yankee, con quien colaboró en PAM, con la que superaron las 91 millones de reproducciones. Un tema que el propio Justin reconoció como lo "más especial de su carrera".

"Daddy Yankee es Daddy Yankee y se va a quedar para siempre, así se vaya se va a quedar para siempre su música. Vamos a escucharlo toda la vida", aseguró Justin. En ese sentido también aclaró la noticia del retiro de Yankee lo puso "muy mal" y que a nadie quería que tomara esta decisión, aunque lo viene advirtiendo desde hace tiempo.