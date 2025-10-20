Juli Martorell presenta Guerra del Amor, un nuevo adelanto de su disco

Juli Martorell presenta un nuevo single.

Juli Martorell presenta “Guerra del Amor”, el último adelanto de su primer álbum de estudio, Alkimia. La canción es una confesión sobre la herida que deja una relación desigual. Promesas rotas, ilusiones que se desmoronan y una batalla en la que una parte siempre queda ilesa mientras la otra sale lastimada. Juli transforma el dolor en catarsis y pone en palabras lo que cuesta aceptar: que amar también puede sentirse como una guerra.

El single fue compuesta junto a Juan Manuel Archioni, en una mañana de escritura junto a un piano, donde la emoción surgió de forma natural. La producción estuvo a cargo de Renzo Luca, quien también llevó adelante el trabajo sonoro de todo el álbum, potenciando la esencia que atraviesa al proyecto.

“Guerra del Amor representa una experiencia amorosa en la que me embarqué por no escuchar a mi intuición, y como consecuencia salí herida por el constante conflicto similar a una guerra entre dos, uno fuerte y uno débil. Esta canción representa el dolor que uno puede sentir si no escucha su intuición y se queda en lugares que no le hacen bien”, explica la artista y compositora, Juli Martorell.

El lanzamiento llega acompañado por un visualizer ambientado en un laboratorio mágico, donde la artista viste un traje blanco que combina el mundo científico y su personalidad romántica. Entre tubos de ensayo, frascos y flores, prepara una pócima de amor que termina convirtiéndose en una granada, simbolizando ese amor que explota y deja cicatrices. La pieza audiovisual fue dirigida por Julia Tolosa, con dirección de arte de Valentina Quintela, quienes junto a Juli, construyeron un universo visual que representa el concepto de Alkimia y da vida a cada una de sus canciones.

Juli Martorell.

Alkimia, el primer disco de Juli Martorell

Alkimia es el primer disco de Juli Martorell y su proyecto más íntimo hasta el momento, donde el pop y las baladas son protagonistas. El álbum fue dirigido por Ignacio De Tomasso, y cuenta con la participación de músicos de excelencia de la escena argentina. En este recorrido, Juli se muestra al natural, regresando al origen de la composición: melodías nacidas en el papel, interpretadas con la pureza de una voz limpia y sin artificios. Con “Guerra del Amor”, Juli Martorell continúa revelando la identidad emocional de su proyecto debut y reafirma su búsqueda artística, convirtiendo la vulnerabilidad en una forma de expresión personal y sonora de alto nivel.