Javiera Mena llega al Margarita Xirgu: "Siempre escucho nuevos artistas y eso me mantiene viva"

Buscando que su público tenga un acercamiento distinto con su música, Javiera Mena regresa a Buenos Aires el 25 de octubre con un show inédito bajo el objetivo de mostrarse en su nueva era, de cara a lanzar su próximo disco y la presentación de su primer adelanto Volver a llorar, que la tiene mostrando una faceta más íntima y "vulnerable".

En diálogo con El Destape, la cantante chilena, dio detalles de su próximo álbum, el sexto de su carrera, que será una sorpresa sonora para sus seguidores, habló de su nueva vida en Madrid y de las espectactivas para el reencuentro con su público argentino en el Margarita Xirgu.

Volver a llorar, el primer adelanto de tu próximo disco, si bien tiene componentes del electro pop, se siente totalmente distinta a tu estilo ¿por qué decidiste ir por ese rumbo con esta canción?

- Fue más que nada para experimentar con una sonoridad diferente. Es un poco lo que me fue pidiendo la composición en ese momento. Quería transmitir un sentimiento más vulnerable, y con eso conecta la canción. A lo largo de mi carrera he conectado con esa vulnerabilidad, aunque tal vez en mis primeros trabajos era algo más juvenil. En estos últimos dos discos he explorado algo más enérgico. El próximo tendrá algo más de discoteca.

Solés hacer pausas entre disco y disco ¿tiene que ver con tus tiempos y procesos de composición?

- Eso se ha dado cada cuatro años, pero con este será diferente. Este disco saldrá dos años y medio después del anterior, así que será un cambio (se ríe). En realidad, desde mi primer disco he mantenido esos cuatro años, pero se ha dado así. En los dos primeros discos era una artista independiente, pidiendo muchos favores para trabajar con productores, y luego se vuelve un proceso más creativo.

¿Las canciones que integran este nuevo disco son temas que ya tenías de antes o son todas nuevas?

- Son canciones que compuse en Madrid durante cuatro o cinco meses con Luigi, un amigo y compositor. También tiene una banda que se llama Cupido, que es muy buena. Nos juntábamos a tocar la guitarra, sin la intención de producir algo específico, sino más bien en un ambiente de improvisación. Pero de repente, nos dimos cuenta de que había una unidad en lo que estábamos creando. Así que fue como, "ya está, estas son las nuevas canciones". Ahora estoy en la fase de producción.

¿Cuántas canciones tendrá más o menos el disco?

- Entre 9 y 10. A mí me gustan los discos de ese tamaño, de aproximadamente 40 minutos. Se dice que ese es el tiempo que una persona puede concentrarse escuchando algo.

¿Por qué decidiste sacar este single como adelanto antes del disco?

- Algo positivo de los tiempos actuales es que se le da mucha importancia a los singles. En mi caso, estos singles no son sueltos, forman parte de un disco que ya tengo casi listo. Hoy en día, entregar singles es una estrategia porque la gente pierde atención. Si entregas el disco completo de una, parece que deja de existir rápidamente. Para mí sí existe, y para los fans también, pero es más una cuestión de estrategia.

¿Hace cuánto estás viviendo en Madrid?

- Hace cuatro años y medio. Comencé a ir a Madrid todos los veranos hace unos 12 años, y un año decidí quedarme, antes de la pandemia. Quería apostar por mi carrera.

¿Por qué elegiste Madrid?

- Porque en Chile es a veces difícil desarrollarse como artista. Sentí que mi carrera necesitaba un giro, así que pensé en Madrid en lugar de Ciudad de México o Argentina, que también eran una posibilidad. En Chile a veces estamos un poco alejados y muchos artistas sienten que tienen que emigrar, aunque sea un tiempo.

¿Y qué tal es tu experiencia ahora que has vivido en ambos lugares?

- Es buena, tengo mucha conexión con la música emergente. Siempre estoy escuchando nuevos artistas y eso me mantiene activa.

¿Cómo te preparás para tu concierto en el Teatro Margarita Xirgu el 25 de octubre?

- Estoy muy ansiosa por reencontrarme con el público argentino que tanto amor me ha dado a lo largo de mi carrera. Fueron los primeros en escuchar mi música y permitirme dar un concierto grande, siempre tendrán un lugar privilegiado en mi corazón.

Dónde y cómo conseguir entradas para Javiera Mena en el Teatro Xirgu

Javiera Mena se presentará el viernes 25 de octubre a las 20 en el Teatro Margarita Xirgu, entradas disponibles a través de EnigmaTickets. La artista chilena regresa a Buenos Aires para presentar en vivo Volver a llorar, su más reciente single, además de repasar todos sus clásicos. Esta nueva canción refleja una profunda melancolía con la sensibilidad pop que caracteriza a la cantautora.

“Esta canción habla sobre atreverse a habitar las emociones, porque, por más que sean molestas, es lo que nos hace humanos”, explicó Mena sobre esta pieza emotiva que invita a habitar nuestra propia oscuridad.