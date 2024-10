Impacto en la cumbia por lo que contó Rodrigo Tapari de Daniel Agostini: "Él quería"

Rodrigo Tapari y Daniel Agostini fueron grandes amigos, pero están muy distanciados por motivos que sorprendieron a todos los amantes de la cumbia.

Los cantantes Rodrigo Tapari y Daniel Agostini fueron grandes amigos durante mucho tiempo y llegaron a colaborar en la música, pero ahora se encuentran más que distanciados. La relación entre ambos referentes de la cumbia se ha vuelto muy tensa y la situación despertó la curiosidad de sus fans. En el programa LAM, de América TV, se contactaron con el ex integrante de Ráfaga para esclarecer lo sucedido y reveló detalles desconocidos para el mundo de la música tropical.

"No lo sé hasta el día de hoy. Mirá, yo lo conocí a él en 2009, yo estaba en Ráfaga. Lo conocí porque él quería cantar una canción que yo había compuesto", comenzó Tapari, reflexionando sobre el inicio de su amistad, para luego comentar algunos detalles de su conexión: "Él estaba atravesando un momento difícil y la canción Te dejo volver le había pegado al corazón y la quería grabar y ahí nos conocimos. Me llamaron de su oficina para poder grabar esa canción y la hicimos en vivo", agregó sobre la colaboración que marcó el inicio de una relación profesional y personal con Daniel Agostini que parecía prometedora.

Allí Tapari recordó la intensidad de su amistad: "Ahí él me dijo si componía y empecé. Hice casi 4 producciones para él, compuestas netamente por mí. El disco 2020 completo, y teníamos una relación hermosa en donde él me decía que era el hermano que no tenía". Sin embargo, el tono nostálgico se tornó en confusión cuando Tapari se refirió al quiebre en su relación: "Yo no entiendo qué pasó en un momento determinado que no me habló más. Yo lo respeto, lo admiro. Para mí el cariño sigue estando".

"No me quiere ver e insultos me han llegado"

Ángel de Brito, conductor del programa, insinuó que podría ser Agostini quien no quiera mantener el contacto. Tapari afirmó: "Sí, porque me llegan comentarios de gente muy allegada en el ambiente de la música en donde nos movemos, de empresarios que me dicen que no se quiere encontrar conmigo y si yo toco en el mismo lugar, por ahí él quiere tocar antes e irse".

El tono de Tapari se volvió más serio al afirmar: "No me quiere ver e insultos me han llegado. Ha dicho que soy una mala persona". A pesar de las dificultades, el compositor destacó su amor por la música: "Componer para él era un sueño para mí". Recapitulando los momentos felices, Tapari recordó cómo compartían cenas familiares y cómo Agostini lo ayudaba a ganar visibilidad: "Nosotros nos dejamos de hablar cuando me casé. Yo estuve en su casamiento con Laura... cuando me iba a casar me dice ‘yo sé que te gusta mi música y mi regalo es hacer un show para vos’". "Sin embargo, cuando llegó la hora de concretar el show empezaron a haber trabas de que él no podía, y ahí fue cuando no nos hablamos nunca más", concluyó, dejando claro que la herida aún está abierta.

Se conoció el lado más oscuro de Daniel Agostini

Como bien se informó a finales del año pasado, Daniel Agostini se divorció de Laura, con quien estuvo varios años en pareja y hasta tuvo hijos, y todo terminó muy mal y violentamente, donde incluso quedó involucrada Nazarena Vélez. Además, en medio de ese escándalo, salió a la luz un oscuro y estremecedor dato sobre el artista.

Fernanda Iglesias, panelista de LAM, brindó detalles sobre la separación: "Está divorciado. Tengo la sentencia de divorcio en los tribunales de Tigre. Es todo muy horrible lo que me contaron, y ojo: del entorno de él. Gente que era amiga de él y se alejó por cómo la trataba a Laura, madre de dos de sus hijos”. Asimismo, profundizó: "Hay audios terribles. Amigos de él que no creían lo que decía Laura, pusieron micrófonos y grabaron... las barbaridades que decía. Audios donde decía que quería matar gente, que ella (Laura) era una put... que a Nazarena (Vélez), hasta que no la viera muerta, no iba a parar".

En medio de este escándalo, en Gossip, ciclo de Pilar Smith en Net TV, salió a la luz un dato muy oscuro sobre el intérprete de Procuro Olvidarte. "Se dice que Daniel Agostini estaría yendo a una bruja, a una tarotista. Fue a una macumbera de nombre Norma Zárate, es de la zona de Villegas esta señora", informó el panelista Nahuel Saá. Además, sumó: "Se dice que es macumba de la más oscura porque utiliza animales, mata gallinas". Y aunque no brindó mucho más detalles al respecto, sentenció: "A mí me llega que todos los viernes iba a esta macumbera".