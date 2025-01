Impacto en el tango por lo que se supo de Carlos Gardel: "Mi abuela"

Carlos Gardel con su novia Isabel del Valle, en 1933 (Archivo General de la Nación Argentina).

El escritor Mario Fattori publicó una obra biográfica sobre su abuela Isabel Valle, a quien todo el mundo del tango conoció como la “novia eterna” de Carlos Gardel. El autor uruguayo aseguró que fue un romance muy especial del Zorzal Criollo a lo largo de 12 años y detalló que la mujer le heredé muchos objetos para reconstruir la vida de la mujer más especial de la corta vida del mítico cantor.

“Soy de la ciudad de Pando, Canelones. Mi conexión con él viene por parte de mi abuela paterna Isabel del Valle, quien fue novia de Carlos Gardel por aproximadamente 12 años”, explicó Fatorri y señaló que el romance comenzó cuando el ícono del tango conoció a una adolescente Isabel: “Ella tenía 14 años y desde que la vio ya no se alejó de ella. Al principio no fue fácil por la diferencia de edad, pero con los años consolidaron un noviazgo hermoso”.

Luego, el escritor aclaró: “Si bien no terminó en buenos términos, los 12 años que estuvieron fueron muy intensos y de mucho cariño entre ellos”. “Mi abuela me contaba muchas anécdotas sobre ella y Gardel. Por ejemplo, cuando iban al cine y veían una película triste, Carlos lloraba y ella le decía: ‘Mirá si te ve la gente llorando’, y él le contestaba: ‘Que importa, que vean que tengo corazón y sentimientos’.

Por otra parte, detalló que el libro es sobre esa unión sentimental entre el Morocho del Abasto con “Isabelita”: “Y cómo fue su vida, básicamente es como una biografía de ella, pero vista desde mis recuerdos y vivencias junto a ella”. Además, en una entrevista con la Fundación Carlos Gardel, detalló: “Tengo mucho material que heredé, fotos, periódicos, revistas de la época, entrevistas de ella. Siempre le decía que había que hacer algo con todo eso y también contar su historia”.

Isabel Martínez del Valle, nacida en 1907 en el barrio de Constitución, era hija de inmigrantes españoles. La joven se cruzó por primera vez con Gardel cuando él la vio mientras regresaba de hacer las compras. Atraído por su sencillez y simpatía, el cantante comenzó a cortejarla y pronto se convirtió en un visitante frecuente de su casa. Isabel recordaba con cariño como el Zorzal Criollo, en su primera visita, se presentó con todos los ingredientes para preparar un arroz a la valenciana, una paella que conquistó a toda la familia. Su buen humor y su calidez hicieron que la joven se enamorara rápidamente.

Mario Fattori autor del libro Isabel Valle la novia eterna de Carlos Gardel.

Ante la consulta sobre su canción preferida del legendario artista del tango, el autor detalló: “Tema favorito no tengo, a mi abuela le gustaba ‘La cieguita’, ‘Mis Buenos Aires querido’, ‘El día que me quieras’ y a mí me gusta ‘Por una cabeza’ por lo bien que narra el problema del juego y las apuestas con los caballos”. “Para mí Gardel representa un ejemplo de superación, de profesionalismo, fue un adelantado a su época, un pionero en muchas cosas”, planteó Fattori.

“Lo admiro más que nada por sus logros y no solo en el canto. Él supo abrirse camino en EE.UU. dónde era muy difícil competir, supo hacer su propia productora para negociar sus contratos y contratar artistas”, agregó el nieto de Isabel y completó: “Mi admiración es por Gardel como persona”.

Asombro en el tango por el lenguaje que "creo" Gardel para hablar con su novia

El cantor Carlos Gardel, el ícono indiscutido del tango, no solo revolucionó la música y el cine de su tiempo, sino que también demostró ser un hombre adelantado a su época en aspectos más personales. Durante los 13 años de relación con Isabel del Valle, su novia de toda la vida, el Zorzal Criollo creó un lenguaje secreto en sus cartas. Un código simbólico que, con el paso del tiempo, ha sido comparado con los modernos emoticones usados en las redes sociales.

Este peculiar código cerraba las cartas de Carlos Gardel con barras y guiones, un mensaje sin palabras que simbolizaba "muchos besos y abrazos". Se trataba de una muestra de cariño que parecía anticipar la forma en que hoy nos comunicamos digitalmente con los denominados "emojis". El código, que aparece en seis cartas conservadas por la Fundación Internacional Carlos Gardel, demuestra una expresión personal que iba más allá de las palabras.

“Las cartas son seis y en todas está este código que significa ‘besos y abrazos’, representado por rayas y guiones. También sabemos que Gardel mantuvo a toda la familia de Isabel. A ella y al hermano, a quien también mantuvo, les pagó un viaje por Europa, y por lo que tengo entendido, hasta le compró la casa. Esto no lo puedo afirmar porque no tengo datos ni documentos, pero sabemos que le compró una”, detalló Santoro, quien tiene los derechos de las cartas y una infinidad de objetos que pertenecieron al histórico cantor.

El legado de Gardel no solo vive en su música, sino también en estos pequeños detalles que demuestran la humanidad del hombre detrás del mito. Su capacidad para innovar, incluso en la forma de comunicarse con los que amaba, sigue sorprendiendo a quienes estudian su vida. Gardel fue, sin duda, un pionero en muchos sentidos, y su amor por Isabel del Valle es solo un capítulo más de una historia que continúa fascinando a generaciones.