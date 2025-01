Impacto en el folklore por lo que dijo Horacio Guarany poco antes de morir: "Es culpa tuya"

Impacto en el folklore por lo que dijo Horacio Guarany poco antes de morir.

El 13 de enero de 2017, Eraclio Catalin Rodríguez Cereijo, más conocido como Horacio Guarany, falleció a los 91 años en su domicilio de Luján a causa de un paro cardiorrespiratorio. Tiempo antes, el cantautor había realizado una tremenda confesión que hizo reflexionar al público del folklore.

Fue en mayo del 2014, cuando el artista estuvo de invitado al programa “Tiene la Palabra”, en TN y en el tramo final de la entrevista, fue consultado por un frase que había dicho tiempo atrás: “No me queda otra que ser feliz”. Ante esto, Horacio aseguró: “Ser feliz es una obligación” y agregó “Es una falta de respeto a la vida, o a Dios o a lo que sea, no ser feliz”. Además, en esa línea, enumeró las razones de su creencia: “Veo, oigo, hablo, camino, amo, como. ¿Por qué no sos feliz?”.

Luego, el cantante invitó a la reflexión: “Si no estás feliz es culpa tuya. Porque si hay algo que lo impide, cambialo, luchalo, vencelo”, explicó y continuó: “Pero no tenés ningún derecho, a con todo lo que te dio la naturaleza, estar triste, estar amargado. Y lamentablemente el mundo está triste, el país, toda Latinoamérica está triste”. En ese sentido, Guarany también dio su punto de vista sobre la situación y expresó que la tristeza se debe a que “el mundo está basado en la base falsa del dinero”.

“Todo el mundo quiere triunfar. ¿Y triunfar qué es? Ganar plata. Si no ganas plata no triunfaste”. “¡Ese es el error!”, brindó el folklorista sobre su visión del mundo y el rol que el dinero cumple a la hora de ser feliz. Luego, el cantor comenzó a enumerar las que eran, a su criterio, las claves para vivir en estado de alegría constante: “Hay que ser generoso, hay que tolerar, hay comprender, hay compartir y hay que reír”. Por último, Horacio Guarany enfatizó en que: “la risa es la cosa más linda que nos dio el ser humano” y finalizó dejando un consejo para los televidentes: “Y tirá buena que vuelve, tirá buena que vuelve”.

Esta es la mejor canción de Horacio Guarany, según la Inteligencia Artificial

El 15 de mayo (día de su natalicio) se convirtió en una de las fechas ideales para recordar el legado que dejó el músico y por eso decidimos consultar a la Inteligencia Artificial cuál es su mejor canción.

Durante su carrera se dedicó al folklore. Desde niño, mostró interés por la música y aprendió a tocar la guitarra con el maestro Santiago Aicardi. Guarany fue un defensor apasionado de los derechos de los trabajadores y de los desfavorecidos. Su música reflejaba su compromiso con la justicia social y la lucha contra la opresión. Durante la década de 1960, se unió al Movimiento del Nuevo Cancionero, un movimiento de artistas comprometidos con la transformación social a través de la música.

Sus canciones a menudo abordaban temas sociales y políticos, convirtiéndose en himnos de protesta y resistencia durante períodos turbulentos de la historia argentina. De hecho, varias de sus canciones fueron prohibidas durante la última dictadura cívico-militar.

Y aunque la selección de las "mejores" canciones es algo subjetivo y depende de los gustos personales, Gemini, la IA de Google, elaboró un listado con los mejores temas del vasto y rico repertorio de Horacio Guarany.

Cuál es la mejor canción de Horacio Guarany, según la Inteligencia Artificial