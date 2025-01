Impacto en el folklore por lo que contò Jorge Rojas: "Aprendí"

El popular cantante de folklore Jorge Rojas se expresó sobre cómo viven el futbol los argentinos y fue contundente.

El popular cantante Jorge Rojas es un ícono del folklore argentino, pero su pasión no se limita al escenario, ya que demostró ser un apasionado hincha de Boca Juniors. En varias entrevistas, el ex integrante de Los Nocheros expresó abiertamente su devoción por el equipo "Xeneize", celebrando cada triunfo con entusiasmo y fervor. Sin embargo, también confesó que aprendió a vivir con las caídas del equipo y lanzó un fuerte análisis sobre la actualidad del fútbol argentino.

Durante una nota, le preguntaron a Jorge Rojas cómo “manejaba su humor” ante un partido de fútbol y el artista sonrió y expresó: “Acepto las gastadas con tranquilidad, no pasa nada. Acá los chicos detrás de cámara y nos están gastando”. “Aprendí, porque por ahí uno se vuelve fanático del fútbol y estás cosas, pero en el camino se aprende que también no pasa nada”, agregó.

“No se puede caer un montón de días mal porque un partido que perdiste, por un clásico. Vamos a volver a enfrentarnos, vamos a volver a jugar”, consideró Jorge Rojas, en diálogo con el canal El Doce el verano pasada. En esa línea, el folklorista aclaró: “Salgo de la cancha y, a la cuadra y media, digo ‘está todo atrás, esto no pasa nada, mañana tenemos revancha, lo más lindo es que todo esto tiene revancha’”.

El fuerte mensaje de Jorge Rojas sobre el fútbol argentino

Sin embargo, el vocalista lanzó una contundente crítica a la situación que se vive en el deporte más popular del país: “Hay que aprender a disfrutar un poquito más de lo que significa. Me da tristeza saber que en el país en que estamos no podamos estar con la otra hinchada”.

“Porque somos intolerante con el otro, porque no nos gusta perder, porque nos quedamos mal o porque de repente somos ponemos violentos a la hora de aceptar el resultado de un partido de fútbol”, lamentó Jorge Rojas y reiteró su experiencia personal. “A medida que va pasando el tiempo, uno va entendiendo y no permito que en mi vida, en mi ser, me afecte más de un ratito después de salir la cancha. Se aprende”, completó.

Conmoción en el folklore por lo que confesó Jorge Rojas: "La vida nos pone a prueba"

Por otra parte, el reconocido cantautor sacudió al género en los ùltimos dìas al revelar, a través de un comunicado de sus redes sociales, los difíciles momentos que atravesó durante el 2024, de cara al 2025. A pocos minutos del comienzo del año, hizo un sentido posteo en su cuenta de Instagram para contarles a sus seguidores lo que no sabían sobre su vida personal.

Y reflexionó que "lo que nos pasa, definitivamente se presenta ante nosotros para enseñarnos algo, si no vivimos la experiencia, no se aprende, cuando atravesamos este proceso es posible cambiar, crecer, madurar". En este sentido, destacó la importancia de aprender de nuestros errores a través de las experiencias vividas.

"Cuando la vida nos pone a prueba, no es para mostrar nuestras debilidades, es para que podamos descubrir fortalezas y reconstruirnos, para esto, lo construido debió derrumbarse y seguramente fue doloroso, de lo contrario no hubiera caído y es así, la vida se encarga de moverlo todo, te lleva de un extremo a otro en un solo segundo!", sumó.

Y continuo: "Y ahí vamos, por momentos en calma y por momentos en una tormenta que pareciera que va a destruirlo todo, y pasa! Y así pasó este año y lo dimos todo y más! Para el que viene les deseo lo mejor!!! Un huracán de experiencias por las que valga la pena vivir!!!".

Jorge Rojas es un reconocido hincha de Boca.

"Los abrazo con el alma y les agradezco muchísimo que me hayan acompañado como siempre en todas mis locuras, por cada concierto donde nos encontramos para sentirnos cerca y compartir esa emoción una vez mas!!! El 2025 se festeja de punta a punta!!! Pasaron 20 años desde aquel 2005 dónde comenzaba un nuevo sueño!!! Y se festeja!!! Feliz año nuevo!", concluyó.