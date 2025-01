Conmoción en el folklore por lo que confesó Jorge Rojas: "La vida nos pone a prueba".

Jorge Rojas es uno de los cantantes de folklore argentino más destacados del momento y en las últimas horas sorprendió a todos sus fanáticos al confesar un detalle sobre su vida privada que muy pocos se imaginaban. El reconocido cantautor sacudió al género al revelar a través de un comunicado de sus redes sociales los difíciles momentos que atravesó durante el 2024, de cara al 2025.

El músico no solamente es conocido por su gran talento arriba del escenario, sino también por su gran conexión con su público y su capacidad para abrir su corazón y contarles detalles sobre su vida privada. A pocos minutos del comienzo de 2025, hizo un sentido posteo en su cuenta de Instagram para contarles a sus seguidores lo que no sabían sobre su vida personal.

"Como están por ahí!? Haciendo un balance también!? Es casi inevitable pensar en todo lo que vivimos cuando termina el año, verdad!? Por aquí dejando atrás un 2024 muy intenso! Acá les comparto algunas imágenes, obviamente los pasajes más lindos! Aunque que hubo de todo!", comenzó diciendo el cantante.

Y reflexionó que "lo que nos pasa, definitivamente se presenta ante nosotros para enseñarnos algo, si no vivimos la experiencia, no se aprende, cuando atravesamos este proceso es posible cambiar, crecer, madurar". En este sentido, destacó la importancia de aprender de nuestros errores a través de las experiencias vividas. "Cuando la vida nos pone a prueba, no es para mostrar nuestras debilidades, es para que podamos descubrir fortalezas y reconstruirnos, para esto, lo construido debió derrumbarse y seguramente fue doloroso, de lo contrario no hubiera caído y es así, la vida se encarga de moverlo todo, te lleva de un extremo a otro en un solo segundo!", sumó.

Por último, cerró con una reflexión para sus seguidores: "Y ahí vamos, por momentos en calma y por momentos en una tormenta que pareciera que va a destruirlo todo, y pasa! Y así pasó este año y lo dimos todo y más! Para el que viene les deseo lo mejor!!! Un huracán de experiencias por las que valga la pena vivir!!!".

"Los abrazo con el alma y les agradezco muchísimo que me hayan acompañado como siempre en todas mis locuras, por cada concierto donde nos encontramos para sentirnos cerca y compartir esa emoción una vez mas!!! El 2025 se festeja de punta a punta!!! Pasaron 20 años desde aquel 2005 dónde comenzaba un nuevo sueño!!! Y se festeja!!! Feliz año nuevo!", concluyó Rojas.

