Entradas Hozier en el Movistar Arena 2025: precios, dónde comprar y cuándo toca

Tras haber deslumbrado al público en el Lollapalooza en 2024, Hozier regresa a la Argentina este año con su gira “Unreal unearth” en lo que será su primer show a solas con sus fans. Cuándo toca, cómo comprar las entradas y todo lo que tenés que saber para no perderte de un show que promete ser inolvidable.

Oriundo de Wicklow, Andrew John Hozier-Byrne pisa los escenarios del mundo cada vez más fuerte: el año pasado fue uno de los headliners del prestigioso Lollapalooza en Chicago y tras participar de la edición del festival en Argentina, el músico irlandés volverá a tocar en Buenos Aires, esta vez en el Movistar Arena y con la participación especial de la artista estadounidente, Gigi Perez.

En 2023 sacó su tercer disco de estudio, Unreal Unearth, un trabajo inspirado en su lectura del Infierno de Dante Alighieri durante la pandemia de COVID-19, que cuenta con algunas canciones en gaélico irlandés. El disco obtuvo una respuesta muy positiva tanto entre los fans como con la crítica. Antes de su lanzamiento habían lanzado cinco singles: "Eat Your Young", "All Things End", "Francesca", "Unknown/Nth" y "De Selby (Part 2)". Sus discos anteriores son Hozier, de 2014, que contiene “Take me to Church”, el hit que le valió una nominación en la categoría Canción del Año en la 57.ª edición de los Premios Grammy; y Wasteland, Baby! de 2019, que incluye los singles "Nina Cried Power”, "Movement" y "Almost (Sweet Music)".

A fines de 2024, el artista compartió Unreal Unearth: Unending. El disco es una edición deluxe de su último trabajo que incluye, además de las 16 canciones que salieron en el original, siete canciones que fueron lanzadas dentro de distintos EPs y una canción nueva, "Hymn to Virgil". Todo ese material lo presentará el próximo 27 de mayo ante sus fans argentinos. Será una noche especial en la que Hozier, además, brindará show completo ya que se sumarán todos los hits de su carrera para que el público los pueda cantar a los gritos.

Hozier en el Movistar Arena 2025: a dónde comprar las entradas y cuándo salen a la venta

Hozier tocará en el Movistar Arena el próximo 27 de mayo a las 21.00 horas. Las entradas para el show podrán adquirirse en preventa exclusiva para clientes Santander American Express el miércoles 29 de enero a las 10.00 horas, además, los clientes de este banco podrán financiarlas en seis cuotas sin interés.

Luego se dará paso a la venta general el jueves 30 de enero, con cualquier medio de pago a las 10.00 horas. En ambas instancias de venta, las entradas podrán ser adquiridas únicamente a través de la web del Movistar Arena.