Entradas Festival Jesús María 2025: precios, dónde comprar y cuándo es

Cómo conseguir las entradas para el Festival Jesús María 2025.

El Festival Nacional Jesús María 2025 se perfila como uno de los eventos más esperados del año en Argentina. Con una rica tradición que combina la destreza en la doma de caballos, el folklore argentino y la cultura gaucha, este festival es una celebración de nuestras raíces más profundas.

Cada enero, la ciudad de Jesús María, en la provincia de Córdoba, se convierte en el epicentro de miles de turistas y locales que se reúnen para disfrutar de espectáculos en vivo, competencias, danzas y una variada oferta gastronómica. El festival no solo resalta la música tradicional, sino que también atrae a artistas de diversos géneros, creando un ambiente único que combina lo mejor de la cultura argentina.

Con la edición de 2025 a la vuelta de la esquina, las expectativas están a flor de piel y las entradas comienzan a ser un tema central entre quienes no quieren perderse este evento. Si ya estás pensando en vivir esta fiesta de la tradición argentina, es crucial saber cuándo y cómo adquirir tus entradas, además de tener claro el costo para no quedarte sin lugar. A continuación, te brindamos toda la información que necesitas sobre los precios de las entradas, dónde comprarlas y las fechas exactas para que no te pierdas ni un minuto de este espectáculo tan esperado.

¿Cuándo es y cuánto cuestan las entradas para el Festival Jesús María 2025?

El Festival se llevará a cabo del 4 al 14 de enero de 2025. Durante estos 10 días, el predio de la Sociedad Rural de Jesús María será el escenario de competencias de doma, shows musicales, comidas típicas y actividades culturales para toda la familia.

Precios de las entradas para Jesús María 2025

Los precios de las entradas varían según el día y la ubicación dentro del predio. A continuación, el listado oficial de precios según el sector de la tribuna que se quiera elegir:

Lugar por lugar, el precio detallado de las entradas del Jesús María 2025.

Los niños menores de 6 años suelen ingresar de manera gratuita, y se ofrecen descuentos para jubilados y residentes locales. Además, hay promociones especiales para grupos familiares y pagos con tarjetas bancarias asociadas al evento.

Dónde comprar las entradas

Las entradas estarán disponibles en los siguientes puntos:

Venta online: A través del sitio oficial del Festival y plataformas autorizadas como Ticketek. Venta presencial: En las boleterías del predio de Jesús María y en puntos de venta habilitados en la ciudad de Córdoba.

Es importante adquirirlas con anticipación, ya que los días con artistas destacados suelen agotarse rápidamente.

Artistas confirmados y programación

Aunque aún no se ha revelado la grilla completa, se espera la participación de grandes figuras del folklore como Los Nocheros, Soledad Pastorutti y Abel Pintos, junto a artistas de otros géneros que atraen a un público más diverso. La programación definitiva se dará a conocer en noviembre, lo que incrementará la demanda de entradas.

Consejos para disfrutar del Festival