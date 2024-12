El tango quedó atónito por lo que reveló la hija de Susana Rinaldi: "No me gusta".

Ligia Piro, hija de la reconocida cantante de tangos Susana Rinaldi y del bandoneonista Osvaldo Piro, rompió el silencio para develar una historia de su intimidad como madre y de su infancia entre músicos. "Cuando me hicieron partícipe ya no quería ir", reveló la cantante.

En una entrevista en el programa Sola en los bares (Radio Conexión Abierta) Ligia Piro habló de cómo hace para ser madre y llevar una carrera artística en paralelo, y explicó: "creo que las dos cosas se pueden hacer, una tironea más que la otra por momentos. Para mí es más importante la familia. ¿Puedo llegar a relegar cosas de la carrera por la familia? Sí, a veces, puede ser. No suelo hacer viajes extensos, no me gusta alejarme de mis hijos mucho tiempo y cuando puedo sumar alguno en un viaje, me gusta la situación y a ellos también. Nada es obligado, nada lo hacemos porque hay una norma. Lo vamos viendo".

Además, la cantante sostuvo cómo fue ser joven con dos padres artistas: "Cuando me hicieron partícipe ya no quería ir. También me pasaba para el otro lado. Sabes que creo que pertenezco a una generación de padres separados, que somos padres, porque también lo veo en mis amigos. Sigo teniendo mucho contacto con mis amigos del colegio, y somos otro tipo de padres. Dándole mucha bola a lo que es la crianza y el acompañamiento en el crecimiento del chico. Me parece que es fundamental. A mí me gusta eso y siento que me hubiera gustado que hagan eso conmigo".

Impacto en el tango por lo que se supo de Susana Rinaldi: "Julio Cortázar"

Julio Cortázar fue protagonista de una memorable historia que cruzó el amor y el tango con una de las voces más famosas de la Argentina. El recuerdo y la revelación de Susana "La Tana" Rinaldi sobre su historia con el famoso escritor de Rayuela, Bestiario y Final de juego, entre otros libros.

En una entrevista con El Destape en mayo del 2022, Susana Rinaldi habló de su vínculo con Julio Cortázar y se remontó al primer encuentro que tuvo con el escritor: "Todo comenzó con una reunión en París. Gente que había conocido allá me invitó, sin decirme que me iba a encontrar con Julio. Llego al encuentro y en plena charla, de pronto, siento un cuerpo que se para detrás de mí. ‘¿Quién será?’, dije. Y él, con su forma tan particular de arrastrar las erres (imita el acento de Cortázar) dice: ‘perdone que moleste’. Me di vuelta, lo vi y me enamoré al instante. No nos desprendimos en todo el tiempo que pasamos juntos en París. Fue uno de los grandes amores de mi vida, me fascinaba su forma de ser".

"No, porque no lo estaba mirando en ese momento. Le agarró un ataque al corazón y ahí se terminó su camino. Él venía sufriendo y falleció en Europa, cuando yo me fui. Me interesa mucho saber que hay ciertas cosas que él, sin tener la voluntad de hacerlo, enseñaba, si vos tenías la capacidad de escucharlo. En el corto lapso que estuvimos, Cortázar me enseñó la importancia de no adherirme al otro, porque uno siempre es uno. Cuando mi madre me comunicó la muerte de Julio, quedé con la esperanza de que hubiese leído mal. A los cinco minutos me di cuenta que no era así, y ahí me quedé sola por mucho tiempo", agregó.

"Luego llegaría Osvaldo (Piro), el padre de mis hijos. Ese fue un capítulo muy importante en mi vida. Si bien no estamos más en pareja, sí seguimos en contacto y en ocasiones charlamos. Lo que nunca hemos hecho los dos es hablar de Julio como si fuera nuestro amigo. Él sabe quién es Cortázar y lo que significa para mí, pero hasta el día de hoy nunca hemos hablado de ese tema. Siento que en algún momento, antes que yo me vaya, el tema va a surgir. Tímidamente, como muchas otras cosas. Pero me parece importante que pasemos por esa instancia", sumó la cantante, declarando que el autor fue una de las presencias más fuertes de su vida incluso en su larga relación con Osvaldo Piro.