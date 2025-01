El anuncio de Raúl Lavié que todo el tango esperaba: "Encuentro"

Raúl Lavié sorprendió al tango con su anuncio.

Raúl Lavié es uno de los más prestigiosos y populares cantantes de tango en Argentina, dada su vasta trayectoria de décadas en la industria. De ese modo, su reciente anuncio en relación con un inminente evento que protagonizará revolucionó a los fanáticos de ese género musical.

El intérprete de canciones como Gracias Buenos Aires y Como Dos Extraños compartió un video en una de sus historias de Instagram para informarles a sus seguidores que será protagonista de un encuentro cultural de tango en Buenos Aires. "Con ustedes nuestro querido Palacio Paz y una gran noticia", comienza el video que publicó Lavié.

"Vuelve la Experiencia Raúl Lavié con la Compañía de Tango Hora Cero. Un encuentro que realmente nos sorprenderá", continúa el locutor del anuncio sobre el inminente evento del cantante de tango, que se dará el 27 de enero. Y concluye: "Además, podremos conocer la historia del imponente Palacio Paz y en el gran Hall de Honor Raúl Lavié interpretará un repertorio único que disfrutaremos de principios a fin".

El evento también contará con la presencia de bailarines subcampeones y finalistas del mundial de tango y se podrá disfrutar de una copa de vino de cortesía. "Realmente, vale la pena", cierra el video.

La despedida de Raúl Lavié al año 2024

"Hola a todos, quiero compartir con ustedes un pequeño recopilado de mi 2024, un año lleno de experiencias, emociones y momentos que quedarán en mi memoria para siempre", comenzó diciendo Raúl Lavié en su comunicado. De forma muy cálida, Raúl Lavié cerró su mensaje con la siguientes palabras: "Deseo de todo corazón que este 2025 sea un año de crecimiento, felicidad y éxito, no solo para mí, sino para cada uno de ustedes. Que podamos seguir construyendo momentos y celebrando juntos en cada encuentros nos crucemos. ¡Disfruten, vivan, sean felices y nunca dejen de soñar! Un fuerte abrazo, Raúl".

Raúl Lavié.

Raúl Lavié y su impensada fascinación

"Me gusta estudiar. Saber de la influencia de la población negra en la formación del tango. Hay muchas palabras que aún se usan en nuestro léxico, como 'mucama', 'rayuela', la misma 'tango'. Y de paso que saqué ese tema, recomiendo el libro Buenos Aires negra, de Daniel Schávelzon. Siempre he sido un gran lector de nuestra historia. No es solamente salir y cantar un tango", comentó Raúl. Y agregó: "A los 12 años, a la tarde iba al colegio después de trabajar y me metía en la biblioteca y estudiaba con las enciclopedias; desde chico tuve esa fascinación por la historia y la geografía. De economía no entiendo nada. Pero los libros fueron fundamentales para mí. Eso me permitió adquirir un léxico importante, con muchas más palabras quelas que se utilizan ahora normalmente, y poder expresarme y escribir cosas inclusive".

La sorprendente declaración de Guillermo Fernández sobre Gardel

Durante una entrevista en la Televisión Pública, Guillermo Fernández se expresó sobre una ciudad entrerriana muy popular como Concepción del Uruguay: “Es un lugar que yo adoro, es como una segunda casa, un lugar que quiero mucho”. Luego reveló: “Estuvimos hace muy poco haciendo una intervención en la plaza, que está frente a un hotel abandonado”. Y sumó: "“Es donde pasó la última noche Carlos Gardel en Argentina. En ese balcón, la gente pidió por Gardel, pidió por Gardel y él salió y cantó. Fue su última presentación antes de viajar y no volver más”.