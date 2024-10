Edad del hijo de Liam Payne: cuántos años tiene.

La muerte de Liam Payne, el ex integrante de One Direction, deja un vacío enorme para las directioners, pero también para su familia y amigos. El cantante compartió un emotivo mensaje sobre su hijo, Bear Grey, pocos meses antes de fallecer. Cuántos años tiene hoy el hijo de Liam y qué dijo el cantante.

El cantante británico, que falleció el 16 de octubre de 2024 a los 31 años, había publicado un video en Snapchat en su cumpleaños en agosto, contando novedades de su hijo de 7 años, Bear Grey sobre el que contó que está “muy grande ahora” y que era su “mini-yo”.

El niño nació en 2017 cuando Liam estaba en pareja con Cheryl Cole, una reconocida cantante británica. El ex One Direction y la exmiembro del grupo Girls Aloud mantuvieron una relación amorosa desde finales de 2015 hasta mediados de 2018. Si bien decidieron mantenerlo fuera del foco de las cámaras, en diferentes ocasiones Liam habló sobre los desafíos y las alegrías de la paternidad, y aseguró que ser padre fue una de las experiencias más importantes de su vida.

A principios de este año, en marzo, Payne había compartido otra publicación en Instagram con su hijo. La imagen mostraba a Bear de espaldas, mirando una pantalla que promocionaba la nueva música de su padre. “Quiero estar en una valla publicitaria algún día, papá”, se lee en la publicación en referencia a la admiración que su hijo sentía por él.

Incluso en su carta de despedida tras su muerte, Louis Tomlinson, ex compañero de One Direction y uno de los más cercanos a Liam escribió: "Quiero que sepas que si Bear alguna vez me necesita, seré el tío que necesita en su vida y le contaré historias de lo increíble que era su padre. Ojalá tuviera la oportunidad de decirte adiós y decirte una vez más cuánto te amé. Payno, mi niño, uno de mis mejores amigos, mi hermano, te amo, amigo. Duerme bien".

Quién era Liam Payne, el ex One Direction que murió en Palermo

El cantante británico Liam Payne (31), quien formó parte de la boyband One Direction (Harry Styles, Zayn Malik, Louis Tomlinson, Niall Horan y Payne), venía consolidando desde hace años su carrera como solista. En 2017 hizo su debut solista con el simple Strip That Down, una colaboración con Quavo y coescrita con Ed Sheeran y Steve Mac.

En agosto de 2018 , lanzó su primer EP, First Time, de cuatro canciones que empezaron a mostrarnos diferentes facetas del artista, entre una incursión en ritmos latinos en el homónimo First Time, pasando por un abordaje profundo de una separación en Home With You y una balada cruda como lo es Depend On It.

Su primer trabajo discográfico, LP1, llegó para ahondar en esos temas y nuevas propuestas en cuanto a los géneros y estilos que ingresan y se amalgaman en un ambiente de trap-pop único. Cabe destacar que la última vez que el artista había visitado nuestro país fue en mayo del 2014, en el marco del "Where We Are Tour" (One Direction), con dos presentaciones en el Estadio Vélez Sarsfield.