Dyango en Argentina: su fanatismo por el tango, su desconocida amistad con Spinetta y la anécdota inédita con Cacho Castaña

Dyango brindó una seguidilla de recitales en Argentina, un país que lo marcó en su carrera como artista.

Dyango es uno de los artistas españoles exponentes en el mundo de la música y trascendió generaciones convirtiéndose en una voz escuchada en Latinoamérica. El cantante de 84 años visitó la Argentina para dar una seguidilla de recitales y previo a su desembarco al país, dialogó en exclusiva con El Destape para repasar su extensa trayectoria en este rubro, demostrar su fanatismo por el tango, revelar la desconocida amistad con El Flaco Spinetta y contar una anécdota inédita con Cacho Castaña, entre otros temas. "Sé bastante más de Argentina que de mi propio país", arrojó.

En diálogo con El Destape, Dyango repasó los distintos momentos que vivió a lo largo de su extensa carrera en el mundo de la música con un fuerte vínculo con Argentina no solo desde lo cultural, sino por las amistades que cosechó con los distintos exponentes nacionales. "Desde el año 68 que vengo seguido. En América, empezando por Argentina, me han querido con locura. Simplemente cantando como he sabido yo cantar. Mostrar lo que sabes hacer y lo que sé es hacer música, como mi papá", expresó en primera instancia.

Su pasión por el tango, la desconocida amistad con El Flaco Spinetta y la inédita anécdota con Cacho Castaña, entre los temas que profundizó Dyango.

Desde niño que estudia música y a los 8 años ingresó a un conservatorio de música superior en Barcelona tocando instrumentos como el violín y la trompeta. "Después vino la canción y ya me quedé. Había algo de que a la gente le gustara que cantara y dejara los instrumentos aparte", indicó. En este sentido, comentó de qué manera fueron sus inicios en el rubro artístico: "Se empieza por abajo, se va cantando en sitios pequeños, la gente cada vez te va conociendo más, te va queriendo más hasta llegar a punto de que todo el mundo quiere al artista, eso con mucha suerte, que es la que yo he tenido. Soy, sin pretenderlo, uno de los artistas más queridos de América. Simplemente he hecho lo que sé hacer: música".

El artista español de 84 años viene de realizar una seguidilla de recitales en el país: se presentó en el Teatro Broadway de Rosario, Teatro Gran Rex de Buenos Aires, Quality de Córdoba y el Teatro Gran Ituzaingó. "Para mí Argentina representa mucho en mi carrera. Después por supuesto muchos otros países, pero el primero fue Argentina", consideró. Y añadió con un toque de gracia: "Sé bastante más de Argentina que de mi propio país".

Su pasión por el tango y el vínculo con El Polaco Goyeneche

"El tango es algo vuestro del Río de la Plata", sostuvo Dyango, quien dejó en claro su pasión por este género: "Yo soy un fanático del tango, he cantado mucho, soy más tanguero que otra cosa se puede decir. Creo que soy con humildad el tipo de cantante que ha sabido, con su melodía y manera de cantar, interpretar el tango como lo hacen los argentinos". Al mismo tiempo, dijo que El Polaco Goyeneche fue clave en este entendimiento: "Ese hombre me enseñó todo eso".

La amistad desconocida con el Flaco Spinetta

Dyango dejó en claro que no está familiarizado con los ritmos contemporáneos en la música, ya que todo le "suena igual". En este sentido, destacó el papel del rock y se acordó de lo que fue Luis Alberto Spinetta para la cultura nacional. "Spinetta ha sido íntimo amigo mío. Incluso me regaló hace muchos años un cuadro hecho por él muy bonito y creo que hizo, cuando estuvo con Almendra, una canción que realmente significa lo que es el pueblo argentino: Muchacha ojos de papel. Precioso", resaltó.

La inédita anécdota con Cacho Castaña, otro de sus amigos argentinos

Dyango recordó a Cacho Castaña, con quien tuvo una gran relación de amistad. El artista español no solo se refirió al cantante argentino con cálidas palabras por el vínculo que tenían, sino que destacó su labor en el rubro. "El último gran poeta que hemos tenido, porque me siento de aquí, fue Cacho Castaña. Ha sido maravilloso. La manera de poder cantar y de decir sobre todo la canción sea lo que sea, un tango o melódica...", dijo.

Además, reveló una anécdota inédita con Cacho: hace algunos años, ambos participaron de un sketch en el programa de Susana Giménez. "Era íntimo amigo mío. Cuando éramos jóvenes hicimos un programa con Susana Giménez y yo era el protagonista, Susana mi novia y Cacho formaba parte del grupo", comentó acerca de este momento ocurrido con la famosa conductora de Telefe.

Dyango opinó sobre la política argentina: qué dijo sobre Javier Milei

El cantante español habló acerca de la voz política y la voz cultural en estos tiempos y se refirió al momento que atraviesa Argentina en el marco de las medidas del gobierno de Javier Milei. "Que un artista diga 'soy de este bando' no es importante porque no pintamos nada en este asunto. Desde el 68 que vine que me dijeron 'estamos tocando fondo'. En el 69 también. Y así sucesivamente hasta vuestros días", indicó al principio. En este contexto, profundizó y dijo cómo ve el futuro del país: "Tengo la esperanza de que irá bien, de que en este momento la cosa irá a mejor. Difícil es, por supuesto, porque ha venido muy para abajo la cosa, pero yo creo que saldréis bien. No de inmediato, pero sé que en un futuro".

Qué piensa Dyango del paso del tiempo

A sus 84 años, Dyango sigue girando con su música ya que después de sus shows en Argentina, continuó con su agenda en Chile. "El paso del tiempo no le gusta a nadie porque te encuentras en que de golpe sin darte cuenta ha pasado toda una vida por delante de ti y cada vez dices '¡pero yo era esto!'. Lo hacía así, cantaba así, podía saltar en el escenario, y ahora no puedo. Ahora cada tanto me tengo que sentar porque me duelen las piernas, porque tengo 84 pirulos, que son muchos pirulos", expresó sobre su edad.

En última instancia, brindó una reflexión vinculada a su extensa trayectoria en la música y siendo una de las voces románticas que cautivó no solo a España, sino a muchos de los países de habla hispana. "Lo más importante que he hecho en la vida es cantar para la gente que no tiene medios. Hay cantantes que han venido a Argentina y les ha dado un poco de vergüenza ir a cantar a puntos que no eran conocidos y no me ha importado nunca. San Justo, Isidro Casanova, donde tu te pienses, ahí he estado yo. Lo he hecho con el mismo corazón cuando he hecho una actuación en el Gran Rex o el Luna Park", subrayó.