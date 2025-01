Dolor en el folklore por la muerte de un ganador de Cosquín y leyenda del género

El folklore se encuentra de luto por el fallecimiento de un ahijado artístico de Jorge Cafrune y ganador del Festival de Cosquín en el año 1969.

Todo el ambiente del folklore se encuentra de luto ante la noticia del fallecimiento de Luis Rosales, un histórico trovador patagónico y que fue ganador de Cosquín en 1969. El ahijado artístico de Jorge Cafrune brilló en las épocas de oro de los festivales nacionales, representando a la Patagonia y al Lago Futalaufquen, Esquel, donde nació. Su colega Oscar Payaguala compartió un sentido homenaje en las redes sociales.

La última presentación de Luis Rosales sobre un escenario fue el 6 de diciembre pasado, en el Centro Cultural de Trelew, junto al joven folklorista Luis Parra, donde presentaron el espectáculo “Generaciones distantes, el mismo destino”. Allí rindieron homenaje al canto patagónico y repasaron algunos de los más de 250 temas de su repertorio.

Entre sus obras musicales se destacan Yapaí Peñi, Hualicho Bailarín, Herencia Mapuche, Ruego Indio, Allá en el Futaleufú, Paisanita de mis pagos, Cigüeña de acero, Recuerdo de la abuela, Cazando jabalí, Huella de noviembre. Además, sus grabaciones más conocidas son «Patagonia: Luis Rosales le canta a la Patagonia»; «Padre de las luces, allá en el Futaleufú»; «Canto homenaje a la epopeya galesa», «El sembrador y yo», «Yo soy de la Patagonia»; «Diálogo con Dios»; «La Patagonia canta» y otros.

Como bien repasa el medio El Chubut, Rosales escribió numerosas canciones y poesías, filmó una película, conoció Chile de punta a punta, un país que le abrió las puertas, y donde realizó numerosos festivales solidarios a beneficio de instituciones. También cantó en universidades, teatros, escuelas, clubes y bares.

En una entrevista del año 2019, reveló algunas cartas del inolvidable Jorge Cafrune escritas para él, de puño y letra. Luego repasó historias sobre su exilio, las presentaciones en países de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. A lo largo de su carrera grabó discos, rindió homenaje a los galeses y a los mapuches, estrechó su mano a presidentes y gobernadores. Incluso batió récords cantando un promedio de 40 canciones de repertorio propio y del cancionero latinoamericano.

El homenaje especial a Luis Rosales, un referente del folklore patagónico

A través de las redes sociales, el músico Oscar Payaguala compartió una sentida despedida a Luis Rosales, trovador patagónico y ganador de Cosquín, quien falleció el último miércoles. “"Voy para mi cordillera, donde no me duela el alma", titulo AYLIN. Así empieza la única canción que compuse con LUIS HIPÓLITO ROSALES que hoy se fue al campo de Elal, Nguenechen, Futa Chao, Ñamandú. Hace 7 días cumplió 79 años y estaba contento con muchos proyectos, pero todos se trastocaron hoy cuando su "piuke" dejó de latír. Se fue un gran maestro, creador de canciones como Yapay Peñi, Cigueña de Acero, Duende cordillerano, Recuerdos de la abuela, Mi canción y el cipres, Amor en la Cordillera, Aylín, Futaleufú y muchas más”, posteó el artista.

En ese sentido, repasó sobre el referente de la música: “Junto a Los Mayorales, fue el primer solista que llegó a Cosquín a fines de 1960 y con el padrinazgo de Jorge Cafrune empezó su derrotero por todo el país. Grabó 2 LP, 2 cassettes y 3 CD, incluso hay grabaciones de él cuando estaba en Chile junto a mis amigos LOS BAGUALES que -seguramente- aparecerán. Ya es natural que muchas "joyas" salgan a la luz cuando nos vamos”.

“Esta mañana me llamó desde Trevelin el peñi Felix Cárcamo y luego de corroborar la noticia con su hijo Fabián (periodista debe ir a la fuente), después de hacer un largo silencio, caminar por las orillas del mar, acariciar el "verijero" que me había regalado, trataba de oír algo sobre la partida del maestro en algún medio de la zona o un mensaje de la Secretaría de Cultura, pero NO, NADA, -al parecer- sólo son artistas los que viven en otros lugares del país o del mundo. Hay que corregir eso”, lamentó Oscar.

También detalló que la familia decidió no hacer un velatorio, pero aclaró: “Igual -por haber sido su amigo, haya compartido mi casa y tantas guitarreadas desde 1972, estaré allí para despedír al amigo que había dado su último concierto en Centro Cultural de Trelew junto a Luis Parra. Gracias LUIS HIPÓLITO ROSALES (POLI) por tu arte, por ser un tipo frontal, bromista, por no decir hincha pelotas, y buen relator de anécdotas”. "Fue amigo de la mayoría de los cantores y maestro de muchos artistas en la Patagonia toda. Kpeul kaiall o Ketowansh Yenú. (Hasta pronto)", concluyó el sentido mensaje de Payaguala.