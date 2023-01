Denuncian que la canción de Shakira y Bizarrap contra Piqué es un plagio

La explosiva alianza entre Shakira y Bizarrap disgustó a una cantante venezolana, que denunció el gran parecido de la canción con una creación suya.

La canción de Shakira junto a Bizarrap, la BZRP Music Sessions #53, desató una nueva polémica. Y es que, más allá de los lacerantes y muy directos mensajes que la artista colombiana le lanzó a su expareja Gerard Piqué, el mediático tema fue acusado de plagio por parte de Briella, una cantante venezolana que denunció el gran parecido con una reciente canción suya.

El tema en cuestión se titula Solo tú y, ciertamente su estribillo se parece, en letra, melodía y arreglos, al de la canción de Bizarrap y Shakira. "Estoy en shock con la BZRP Session, no puedo creer lo que se parece a mi canción Solo tú", tuiteó la artista, cuyo nombre real es María Gabriela Otaiza.

Tan solo horas después, volvió a compartir en redes sociales un vídeo comparando fragmentos de ambos temas y preguntaba a sus seguidores por su opinión al respecto. "Creo que Shakira se inspiró de mi canción Solo tú para hacer su Bizarrap sesion. Quiero que lo escuchen ustedes mismos", dijo Briella en un vídeo publicado en TikTok en el que recuerda que su canción la estrenó "hace seis meses y se volvió viral aquí en TikTok".

"Este video no lo hago con la intención de buscar problemas. Soy fanática de toda la vida de Shakira, soy fan del trabajo de Biza. Estoy en shock, no sé qué hacer", finalizó la cantante.

Con información de Europa Press.

Furor por la colaboración de Shakira y Bizarrap

El anuncio de Bizarrap y Shakira de la nueva colaboración generó muchísima expectativa en redes sociales, dado que se trata de la unión de dos de los artistas latinoamericanos más virales del planeta. Y el argentino y la colombiana no decepcionaron a sus millones de seguidores alrededor de todo el mundo.

Más allá de sus problemas personales por la separación de Gerard Piqué, a nivel profesional el último tiempo de Shakira fue muy exitoso, tal como buena parte de su carrera. Sus últimos dos lanzamientos previos a la BZRP Music Session también fueron colaboraciones con artistas muy populares de la actualidad y los números acompañaron: "Monotonía" con Ozuna supera las 157 millones de reproducciones en YouTube mientras que "Te felicito" con Rauw Alejandro tiene más de 439 millones de reproducciones en la plataforma de videos.

Ya antes de que se conociera la nueva canción de Shakira y Bizarrap, en las redes sociales se viralizó una parte de la filosa letra de la colombiana, en la que apuntaría directamente a Gerard Piqué, su expareja, de quien se separó en medio de un fuerte escándalo por supuestas infidelidades del exfutbolista. "A ti te quedé grande, por eso estás con una igualita que tú / Esto es pa’ que te mortifique, mastica y traga pa’ que no pique / Yo contigo ya no regreso ni aunque me llores ni me suplique / Entendí que no es culpa mía que te critiquen / Yo solo hago música, perdón que te sal-pique".

Por su parte, Biza viene de dos lanzamientos consecutivos junto a Duki. Mientras en la previa del Mundial de Qatar 2022, y cumpliendo su promesa por el triunfo de la Selección argentina en la Copa América de Brasil 2021, compartió la BZRP Music Session #50 junto al máximo referente de la música urbana argentina, después de la consagración de La Scaloneta en Qatar lanzaron "3 estrellas en el conjunto", un homenaje a los campeones del mundo.