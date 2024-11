Del éxito de RBD a su libertad creativa: el renacer artístico de Christopher Uckermann.

Christopher Uckermann, reconocido por su paso como integrante de la icónica banda RBD, regresa a la escena musical con un mensaje poderoso y necesario. En su nuevo sencillo, Los hombres lloran, el artista mexicano aborda la importancia de romper con los estereotipos de género que limitan la expresión emocional masculina.

Desde una perspectiva honesta y personal, Christopher dialogó con El Destape sobre el espacio de reflexión que busca abrir con su primer álbum solista- que se encuentra muy atravesado por la numerología- y compartió detalles sobre el lanzamiento y sus planes a futuro en esta nueva etapa artística.

Quiero que me cuentes un poco sobre el título de tu último single, Los hombres lloran. Me llama mucho la atención porque es un tema que suele ser tabú. Está esta idea de que los hombres no lloran o que no se habla mucho de esto porque el hombre siempre tiene que dar una imagen de hierro.

- Claro, pues sí. Mira, es un proceso muy personal. Este álbum en general, y Los hombres lloran en particular, están muy ligados a la numerología. El lanzamiento pasado fue Almas gemelas, que también está relacionado con la Numerología Tántrica. Cada canción del disco tiene un sentido específico, y este tema representa el número tres. El tres simboliza la manada, la comunidad, como los amigos y las relaciones masculinas. De alguna manera, quise conectar este tema con el linaje masculino. Me gustaría ver entre los hombres más apoyo que competencia. Además, la canción aborda las heridas y las cargas emocionales que muchas veces los hombres llevamos encima.

¿Está entonces en la personalidad del hombre llorar?

- Así es, tanto el hombre como la mujer pueden llorar porque es algo natural. De alguna manera, a través de las lágrimas purificamos el alma y liberamos esas cargas emocionales. Básicamente, llorar es lo más sano del mundo. Si reprimes eso, te afecta mucho más.

¿Qué nos podés adelantar del disco además de lo que ya escuchamos? ¿Con qué otras cosas nos vamos a encontrar? ¿Hay variedad de géneros? ¿Colaboraciones?

- En este caso, Los hombres lloran es una canción muy centrada en el piano, donde todo gira alrededor de la letra. Sin embargo, en el disco también podrán encontrar temas más bailables y algunos toques electrónicos. Tuve la oportunidad de trabajar en este álbum con Juan Ariza, un amigo colombiano. Fue una experiencia muy distinta a estar en un grupo. Como solista, tienes más libertad para experimentar, pero al mismo tiempo busqué mantener una línea para que el disco no suene a demasiados géneros diferentes.

¿Cómo sos a la hora de componer?

- Es un proceso de conocerte, analizarte y descubrir lo que quieres comunicar. Para mí, componer es algo muy libre. Es un espacio donde puedo ser yo mismo y conectar con la gente. Poco a poco he ido construyendo mi proyecto, empezando desde cero en las plataformas digitales, y la respuesta ha sido muy buena.

Christopher Uckerman y su paso por RBD

Bueno, creo que esto les pasó también a tus ex compañeros de RBD, ¿no? Todos decidieron abrirse camino en la música y empezaron desde cero. ¿Qué significó para vos haber formado parte de una banda como RBD?

- Haber estado en RBD fue muy nutritivo. Me llenó de experiencias que nunca imaginé vivir: conocer muchos países, aprender a montar shows con mucha producción en escenarios grandes, conocer otros artistas. Sin dudas fue algo hermoso en mi vida.

¿Te gustaría volver a la actuación en algún momento?

- Definitivamente, en un futuro sí. Si fuera ahora, tendría que ser algo muy corto porque estoy muy enfocado en la música. Pero sin duda, en algún momento me gustaría volver.

Por último, ¿cuándo te vamos a tener en Argentina? ¿Está en tus planes venir a presentar el disco?

- Espero que pronto. Sé que en Argentina hay mucho apoyo, y sería increíble poder estar allá.