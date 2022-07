Damien estrenó GLOW, su primer EP: "En esta industria nunca se para"

Damien lanzó GLOW, su primer EP, y dialogó con El Destape sobre su carrera, la escena urbana y su futuro.

Damien recientemente lanzó GLOW su primer EP luego de varios singles, y dialogó con El Destape sobre su presente, futuro, la industria musical, cómo su generación no tiene prejuicios a la hora de los géneros y las sensaciones del esperado corta duración. "Estoy disfrutando mucho", se sinceró el cantante español-alemán.

Nacido en Alemania, desde que tiene 6 años Damien vive en España, aunque también tiene raíces en otros países europeos, como Italia e Inglaterra. Esta variedad le permitió al artista mezclar el inglés y el español en sus canciones, lo que le da una característica particular a sus canciones. A eso se le sumó que comenzó su carrera como artista callejero para luego pasar a lanzarse como solista en una escena urbana que no para de crecer.

- ¿Cómo viviste el lanzamiento de GLOW?

Con muchos nervios la verdad, tenía muchas ganas de que salga para ver la reacción de la gente y la verdad que me han mandado muchos mensajes muy buenos, nunca había sacado algo en formato más "grande" y no sabía cómo la gente iba a responder.

- ¿Ya estás pensando en lo próximo que vas a lanzar o seguís disfrutando de GLOW?

Estoy disfrutando mucho de GLOW, pero en esta industria nunca se para y ya tenemos preparadas algunas novedades.

- ¿Qué aportó a tu carrera y a tú música el ser un artista callejero antes de llegar a lanzarte vos de forma independiente?

Creo que me ha ayudado a seguir siempre hacia delante. Es muy difícil hacerte un hueco, pero sé que lo más importante es el trabajo y el amor a lo que estás haciendo.

- Hay una característica que se repite en muchos artistas de las nuevas generaciones y es que no tienen prejuicios a la hora de probar distintos géneros musicales, algo que se evidencia también en tus canciones. ¿Hay algún género al que le tengas "miedo"?

Al tener acceso a tanta música, en mi generación podemos escuchar tantos géneros diferentes que siempre te acaba gustando algo y lo intentas meter de alguna forma en tu música. Internet nos ha conectado tanto que cada día descubro canciones nuevas y pienso "qué idea más buena" o "qué manera tan guapa de meter este tipo de sonido". Esto es lo que marca mucho este "salto" en géneros de mi generación. Creo que "miedo" no le tengo a ninguno, pero sí hay ciertos géneros que creo que no me saldrían muy bien, por la voz, mi personalidad.

- Otra característica muy destacada actualmente son las colaboraciones. ¿Te gustan? ¿Lo ves como algo positivo?

Las colaboraciones son una base fundamental en la industria actual, es una de las mejores maneras para darte a conocer con un público nuevo. La música está llena de artistas nuevos y cada día salen miles de canciones, es súper difícil destacar o al menos llegar a que alguien escuche tu música. Durante la creación de GLOW pensé mucho si meter colaboraciones, tengo algunas que salieron del EP que quiero sacar, pero para GLOW al ser mi primer trabajo pensé sacarlo solo con canciones en solitario.

- ¿Qué se viene para tu carrera ahora? ¿Nuevos singles, un larga duración, recitales?

Estoy trabajando en mis nuevos singles y estamos organizando los primeros conciertos, tengo muchísimas ganas de subirme a un escenario y volver a disfrutar de dar un concierto en directo.