Connie Isla prepara la presentación de su nuevo disco Inefable: "Cada canción tiene su universo"

La artista lanzó su álbum Inefable el pasado 22 de abril.

Connie Isla lanzó Inefable, su cuarto álbum de estudio lanzado el pasado 22 de abril y conformado por diez canciones que trata sobre un viaje emocional, auténtico y visceral que puso en primer plano su capacidad de contar historias desde un lugar introspección. La también actriz, que tiene 31 años, brindó detalles acerca del proceso que llevó realizar este disco y cómo se prepara para presentarlo en vivo en el recital que dará el próximo 22 de agosto en Niceto.

"Fue un proceso muy lindo, empezó a mediados del 2023 y fue una búsqueda hermosa porque en el medio empecé a trabajar con mi manager. En mis tres discos anteriores fui artista super independiente y estuvo buenísimo de repente tener otra estructura, otra dirección, otra cabeza, y delegar también está bueno. Tomó una dirección mas fuerte todavía", sostuvo en diálogo con El Destape. Sobre la autogestión, Connie consideró que es "muy partidaria" porque "si bien las horas en las tablas y ser tu propio jefe es un arma de doble filo, te da mucha calle, te curtís mucho".

Inefable, el nombre que lleva su reciente disco, significa que algo es tan grande que no se puede explicar con palabras. Y Connie profundizó en torno a este enfoque: "Tengo una frase que me gusta mucho que es 'yo elijo muy bien mis palabras'. Soy una persona que le encanta hablar, conversar, compartir, pero también me gusta callarme. Creo que si hacemos un paralelismo con este disco, me parece que cada canción tiene su universo, y es muy puntual, muy preciso. Siento que es un poco inherente a mi esencia, nací así, en el camino me he ido moldeando".

La artista de 31 años no solo es cantautora, sino también actriz. En este sentido, expuso cómo hace para trabajar en ambos rubros, más allá que en la actualidad esté enfocada en su carrera en la música. "Son momentos. Ahora hace unos años que estoy muy enfocada en mi carrera como cantautora y la actuación aparece de manera adyacente. Los proyectos requieren de muchísimo tiempo y energía. Hice una tira diaria para Nikelodeon y fueron cuatro meses ininterrumpidos. Me di cuenta que quedé muy frita después, no estaba tan lúcida. Y olvídate que pude componer una canción", expresó sobre la dinámica de ambos mundos.

Las exigencias de la industria musical

En última instancia, Connie habló del paso del tiempo y se refirió a las exigencias de la industria musical siendo una artista mujer. "Es una dicotomía constante. La realidad es que por un lado tener 31 años y ser mujer en una industria que te exige estar cada vez más joven y ser cada vez mas hegemónica, y donde se invierte mucho mas en artistas mujeres que tienen veintis... obviamente desde ese lado me agarra el miedito. Me siento un poco perseguida por las agujas del reloj, pero también los 30 fue un antes y un después en mi vida para bien. Algo se destrabó, algo pasó que de pronto me sentí increíble, super segura y me dejaron de importar un montón de cosas", celebró.