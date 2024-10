Confusión en el rock nacional por el video de Los Piojos previo a los recitales: "El bajista"

El video que publicó Los Piojos y causó todo tipo de reacciones ligadas a Micky Rodríguez, bajista original del grupo.

Los Piojos es una de las bandas exponentes del rock nacional y causó furor en el último tiempo por anunciar su vuelta a través de una seguidilla de recitales que se llevarán adelante durante los meses de diciembre y enero. En este marco, el grupo utilizó sus redes sociales para publicar un video inédito que terminó despertando un centenar de comentarios por un detalle inesperado ligado a Micky Rodríguez, el bajista original.

Durante el 2024, Los Piojos coquetearon con la idea de volver a juntarse y finalmente se dio: el pasado 4 de septiembre comunicaron el regreso y causó furor en el mundo de la música en Argentina. Tiempo después, confirmaron los recitales que van a desarrollarse entre los meses de diciembre y enero, muchos de ellos, agotados por completo.

La vuelta de Los Piojos fue con tensión acumulada tras el conflicto con Micky Rodríguez.

En el medio, hubo una gran controversia porque el bajista original, Micky Rodríguez, denunció públicamente que nadie le consulto acerca de esta vuelta y dejó en evidencia a Ciro Martínez y el resto de los integrantes del grupo. En el transcurso de la jornada del martes 29 de octubre, el nombre del artista volvió a resonar en el ambiente tras el video publicado por Los Piojos.

En el mismo, se puede observar que están ensayando sin mostrar la cara de nadie y hubo un detalle particular que llamó la atención: el audio no tiene bajo. Es decir, ensayaron sin bajista, lo que tiende a imaginar dos escenarios: todavía no tienen a nadie que reemplace a Micky Rodríguez o es una estrategia para generar fervor en el público. "¿Cuádo anuncian al bajista?"; "¿Y el bajo?"; "No hay bajo en ese audio"; "¡El bajista va a ser Micky! Paciencia que todo se equilibra al final", fueron algunos de los comentarios de la gente en redes sociales.

Dolor en Los Piojos por el comunicado de Piti Fernández sobre Micki Rodríguez: "No lo conozco"

Los Piojos hacen su tan ansiado regreso a través de dos recitales en La Plata los días 14 y 15 de diciembre, pero su vuelta quedó opacada por una interna inesperada entre los integrantes. En este contexto marcado por un fuerte comunicado del bajista Micki Rodríguez, Piti Fernández le contestó a través de una carta que alimenta el escándalo de la banda.

El rock nacional está en shock por lo que viene pasando con Los Piojos, quienes anunciaron su regreso a los escenarios a 15 años del último recital. El comunicado del bajista Micki Rodríguez encendió las alarmas, ya que aseguró que nunca le consultaron al respecto de la vuelta del grupo. "No participé en ninguna decisión", lanzó en sus redes sociales.

Horas después, la cuenta oficial de Los Piojos celebró que se hayan vuelto a juntar y habló sobre el posteo de Micki. "Mickie vino a todas las reuniones y estuvo al tanto de todo; desde el primer momento. Aseguró que estaba adentro. Lo seguiremos esperando", aclararon. No solo eso, sino que el guitarrista y cantante Piti Fernández, líder de La Franela, también salió a hablar en su cuenta de Instagram.

"Querida familia: me duele contarles que Miguel miente. Yo estuve en todas las reuniones frente a Ciro, Pocho y Miguel. Los Piojos nos consultamos todo, desde la edición del disco Vivo River 2009 hasta el reencuentro. Se habla todo", dijo Piti. "Personalmente me duele no entender su búsqueda. Nos criamos juntos, amamos esta banda y hoy no lo conozco", concluyó en una carta escrita a mano.