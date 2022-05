Coldplay agotó su quinto River y anuncia nueva fecha: cuándo es y los precios de las entradas

La reconocida banda británica agotó en pocas horas su quinto estadio River Plate y lanza una nueva fecha en Argentina. Cuándo es y cuánto salen las entradas.

El furor por Coldplay no para: con cinco shows agotados, y debido a la eufórica demanda, se confirma un sexto show en el Monumental para el 2 de noviembre. Lo que pasa con Coldplay en Argentina superó el fanatismo que existe por la banda británica a nivel global.

La noticia se informó luego de que se agotaran rápidamente las entradas de su quinto show en el Estadio River Plate, que salió a la venta este martes. De esta forma, el reconocido grupo musical integrado por Chris Martin, Jon Buckland, Guy Berryman y Will Champion presentará en Argentina “Music Of The Spheres World Tour”, la gira más revolucionaria de toda su trayectoria, en la que proponen un antes y un después en la industria de la música y los shows en vivo a partir de un compromiso activo basado en la sustentabilidad y compromiso ambiental.

Con estos shows, incluirán iniciativas que permitan la reducción de emisiones de CO2 y la plantación de un árbol con cada entrada vendida.

Entradas Coldplay 2022: precios y ubicaciones

Las entradas se pueden conseguir a través de All Access a partir de $8000 + Service Charge. Todos los precios y ubicaciones a continuación.