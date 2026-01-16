Coki Ramírez, íntima: la canción con "Locomotora" Oliveras y la verdad de su "romance" con Tinelli

Coki Ramírez se presentará en la sala Music Mansion el 27 de marzo.

Coki Ramírez estrenó Mujer Salvaje, una canción que reivindica la fuerza de la resiliencia, en homenaje a la exboxeadora Alejandra "Locomotora" Oliveras. La idea original fue hacer el videoclip del track juntas, pero cuatro días antes del rodaje la deportista sufrió el ACV que luego derivó en su muerte. En diálogo con El Destape Web, Ramírez reveló cómo enfrentó ese momento y qué cambios supuso en su proceso artístico.

La cordobesa, quien alcanzó la fama tras su participación en el Bailando por un sueño 2010 y por su "romance" con Marcelo Tinelli, recordó ese momento de su carrera y también reflexionó sobre las consecuencias positivas y negativas que le trajo aquella experiencia. Al mismo tiempo, Coki habló de su presente como conductora de un ciclo de música en la TV Pública y de los pronunciamientos sobre política en los escenarios.

El 27 de marzo de 2026 la cantante se presentará con un show propio en la sala Music Mansion del Teatro Premier, con el mismo nombre que lleva la reciente canción. En esta nota, Ramírez también adelantó detalles de lo que el público encontrará.

El origen de Mujer Salvaje y cómo era La Locomotora Oliveras

¿Cómo vivís este momento post-estreno de esta canción tan significativa, Mujer Salvaje?

- La verdad que estoy muy contenta. A pesar de que la escribí yo, estoy fascinada con la canción porque a veces cuando uno la escribe y es de uno, la música, la letra, como que bueno, llega un momento que te cansás; y no, cada vez que la escucho soy re fan de esa canción, así que estoy muy contenta. Además es hermoso entrar a las redes y ver el agradecimiento de toda la gente, de todas las mujeres y hombres que me agradecen por mantener viva en la memoria a Ale.

¿Cuándo fue la composición de la canción?

- Fue hace unos años. Siempre trato de basarme en lo positivo de algún tema que voy a tocar. En este caso era ver a mi mamá, a mis hermanas, que son superfuertes y entonces empecé a pensar en esa fortaleza que tenemos. No solo las mujeres, los hombres también.

Pasaron los años, a principio del año pasado me encontré con la canción de nuevo y al leerla pensé en Alejandra. Dije: "Wow, en este tema tiene que participar Alejandra con su mensaje; motivando, tirando una frase". A los 4 días, creer o reventar, me la cruzo en el pasillo de Telefe. Yo entraba a grabar un programa, ella salía. En el pasillo se la hice leer a las corridas y se largó a llorar. Me dijo: "No puedo creer, esta letra está hecha para mí. Esto lo tienen que escuchar todas las mujeres, los hombres, todos”.

Fue todo a las corridas y nos empezamos a mandar mensajes, le pedí frases motivadoras, yo ya tenía todo listo para grabar el videoclip y, una semana antes le dio el ACV. El mismo día que ella fallece les habían dado a ellos más esperanza de vida de Ale. Así que fue durísimo. En un momento agarré el auto, me fui a Santa Fe manejando, los conocí personalmente a los chicos y les dije que creo que la mejor forma de mantener viva a su mamá es recordándola con esta canción, con mucha fuerza, es un cuarteto.

Y bueno, estuvieron completamente de acuerdo, muy agradecidos, felices, se pusieron a buscar imágenes inéditas de su mamá y ahí el video que iba a hacer con ella terminó siendo un homenaje para Ale y la verdad que creo que la gente lo está recibiendo super bien.

Locomotora Oliveras.

Más allá de lo emocional y lo personal, en el proceso artístico, ¿cómo se resolvió todo?

- No, no, fue tremendo. De hecho, yo hice un vivo para todos mis seguidores cuando ella tuvo el ACV contando que ya tenía todo alquilado y todo resuelto para el video con ella. Íbamos a estar en el ring, ella iba a ser una especie de entrenadora y motivadora mía.

Ella no siento que haya querido ser ejemplo de nada, ella simplemente contó su historia, lo mal que la pasó, una mina que fue seis veces campeona mundial y récord Guinness. Entonces me parece que no hay que dejar morir a esas personas. Fue tremendo y lo mismo pasó el día que falleció. Yo ese día había hablado con los hijos, había esperanzas, creo que su mamá no sé si había movido la mano o había dicho alguna palabra. Y ese mismo día en el control yo levanto la vista en los monitores y veo la noticia.

Por otro lado, ¿cómo te preparás para el show en Music Mansion?

- Ay, le pido a la gente que no se pierda este show porque va a ser algo íntimo, es una sala de por sí bastante íntima por la capacidad que tiene, que son casi 300 personas y quiero cantar, brindarme por completo. Estoy armando con los músicos, con invitados; creo que va a terminar siendo una fiesta llena de invitados en el escenario.

¿Se puede adelantar alguno?

- Todavía no, pero créanme que está buenísimo, no lo digo para vender entradas, va a ser una noche hermosa. Llena de emociones, de alegría. Creo que con Mujer Salvaje abro y cierro el show, las dos cosas, porque la quiero cantar cien veces. Así que muy contenta y con mucho miedo, igual. Pero vamos a ver, yo creo que va a ser una noche inolvidable.

¿Qué vas a cantar además de Mujer Salvaje?

- La verdad que siempre me costó encasillarme. Ahora voy metida con la parte folklórica también, pero hago desde bachata, folklore, cuarteto, cumbia, hacemos de todo. A mí me gusta mucho interpretar, así que trato de ponerle como ese sello propio, contando a veces las historias de por qué canto tal canción, cómo me afectó a mí esa canción, por qué se las canto. Y bueno, la gente se pega unos viajes porque recuerdan cosas de su vida. Así que en general trato de que sea, como te dije, una experiencia lo que hago.

Coki Ramírez, los festivales del país y su visión sobre los artistas que llevan la política al escenario

Yendo para otro lado, tenés tu programa en la TV pública,¿cómo vivís eso?

- Sí, el programa es Se Siente Argentina, realmente es mágico. Primero, fue un regalo que hayan pensado en mí para llevarlo adelante porque en realidad el programa más que mío es del canal, es un formato que ya venía funcionando. El productor Walter Massa, todos los chicos que me acompañan, unos genios.

Más allá de cubrir festivales, durante el año ha sido traer a artistas invitados al living; yo creo que la función de este programa es sobre todo esto, llevar arte, cultura y no olvidarse de toda la poesía, de toda la tradición que viene teniendo nuestro país desde hace muchos, muchos años. Imagináte que hay grupos que cumplen, no sé, 60 años en la música y los van reemplazando sus hijos, sus nietos. Es la historia, ¿no? Mantener viva la historia.

Bueno, en cuanto a esto que decís de la importancia de la cultura, muchos artistas se manifestaron en el último tiempo porque algunas autoridades del gobierno han hablado en desmedro de los festivales o de la inversión en cultura. Como artista, ¿cómo lo ves vos?

- Habría que ver en profundidad lo que dijo el presidente. Lo que pude tocar de oído fue que no estaba de acuerdo con que los artistas ganen dinero del estado, porque entonces son empleados del estado, etcétera. Es difícil en esos casos, siempre tomar una postura tajante, blanca o negra. Yo no comparto que en el escenario se hagan expresiones de política, por lo menos yo no lo hago. Tal vez fuera del escenario, en una entrevista uno puede desplegarse un poco más, pero no comparto porque he visto cosas hasta violentas.

Yo como que no opino cuando no sé bien en profundidad de qué se trata, en mi caso yo nunca tuve problemas, sigo actuando. Creo en las fiestas patronales, que organizan ciudades, pueblos, que son aniversarios, donde uno cobra un cachet. Yo todo mi vida siempre cobré el mismo cachet, no es que lo triplico. Sí creo que hay cifras de artistas que están sumamente sobrevaluadas, pero bueno, ahí no me puedo meter con la cifra que cobra cada artista.

Siempre he vivido del privado porque hago mucho evento privado, casamientos, eventos empresariales y gracias a Dios eso nunca mermó, sobre todo desde la pandemia. Así que, en ese sentido, siempre agradecida.

¿Y cuando se trata de un show en un teatro?

- Y bueno, es difícil, sobre todo porque soy independiente, siempre lo fui. No sé si solamente por elección, a veces como consecuencia de un montón de cosas a las que yo la verdad prefiero decir que no, a un montón de cosas que tienen que ver con valores y cuestiones. La industria de la música tiene sus cosas como todas las industrias a las que yo prefiero no, prefiero el camino lento, muy lento porque la verdad que vengo hace años remando.

La venta de en los teatros en general viene bastante floja, porque la gente se tiene que repartir entre el colegio de los hijos, las vacaciones, las fiestas, todo según en qué época te agarra, ¿no? Y por eso siempre digo, es una bendición cuando la gente mete la mano en el bolsillo y va a verte.

El Bailando y su supuesto romance con Tinelli

Yendo para tus comienzos como famosa, ¿cómo fue pasar por el Bailando?

- Me encantó. Es muy difícil en Argentina pretender que te conozcan de la noche a la mañana en un país completo. Fue algo que se dio, pero así tan natural, espontáneo, de cruzarme con la Mole, de que Marcelo me haya visto por primera vez. Nadie esperaba que pase lo que pasó; tipo la calle cortada, la gente sabiendo mi nombre y yo no entendía nada. Fue algo irrepetible y se lo agradezco al universo, a Dios.

Fue una historia linda, sana, romántica, una novela en vivo, lo recontra disfruté a pesar del estrés y de la exigencia física y mental porque fue como que me cambió la vida en días Yo no entendía nada de lo que pasaba, pero bueno, mi mente clasificó y se quedó con todo lo bueno. No me arrepiento, como te digo, el cariño de la gente hasta el día de hoy sigue intacto a donde vaya.

Coki Ramírez y Marcelo Tinelli en Showmatch,.

Así que bueno, pasaron los años y seguí con mi banderita de "Hola, soy cantante, tengo algo que decir con mis canciones, con mi espectáculo”. En algunos aspectos, creo que en el medio en general, no solo televisivo, los shows, hay como una sombra dando vueltas de "Ah, la de Tinell. Como que me costó entrar a un montón de lugares, hablando como cantante, artista, ¿no? Y más siendo artista independiente, porque cuando vos tenés toda una industria detrás se encargan de que la gente se entere de las cosas, cuando hay algo detrás todo es mucho más fácil. Así que fue solita todo el tiempo.

¿Qué tan cierto fue ese “romance”?

- La realidad es que televisivamente fue, de verdad, una novela, era una novela de Suar. O sea, no había nada programado, que era lo más lindo porque era espontáneo. Entonces, era como que la gente esperaba el programa para ver esa parte. Era toda la historia alrededor de Marcelo y esta piba del interior que apareció; fue dulce, fue romántico. Por eso digo que no reniego, porque a veces los que bardean vienen a bardear con eso y yo digo, ¿cuál sería la parte fea? Si yo lo pasé fantástico.

Lástima que no terminó en el beso. Me acuerdo que en ese momento creo que salí en semifinal, tercera, y el beso no estuvo; me parece que hubiera sido un buen cierre, aunque fuera fantasía, pero Marcelo arrugó.

Y por último, ¿cómo era toda esa maquinaria que formaba Showmatch? ¿Qué te llamó la atención?

- La verdad que era como decís vos, una maquinaria imparable, seguramente había mucho dinero detrás. Era un productor para cada artista o dos, porque estaba todo perfectamente organizado. Era el gran Ideas del Sur, en ese momento en la calle Olleros. Yo entré y dije "¿Qué?" No, no se podía creer. Era un gran gran show, te digo que al nivel de cualquier otro país. Era impresionante el ritmo igual, el estrés, una locura total. Estábamos todos como en esa vorágine haciendo que todo funcione porque si todo funcionaba era bueno para todos.