BB Asul despide UWU en Camping: "Es como un cierre metafórico"

BB Asul deja atrás UWU con un imperdible recital en Camping y charló con El Destape en la previa. La presión del éxito, lo que se viene y que siente al despedir su primer disco.

El próximo sábado 11 de marzo BB Asul cerrará la gira UWU, con la que llevó su primer disco a algunos de los escenarios más importantes del país. En la previa del recital que dará en Camping, la joven cantante charló con El Destape sobre lo que significó su primer trabajo discográfico, qué se viene en el próximo y la presión por el buen desempeño que tuvo UWU.

UWU fue el primer disco que lanzó BB Asul, en el que la ascendente artista reunió los singles que fue lanzando junto a amigos y colegas de la escena. Entre ellos sin dudas se destaca YANDERE, la canción que grabó junto a Taichu y que le permitió llegar al Cosquín Rock. Pero el festival cordobés no fue el único escenario por el que pasó Isabela Terán -tal como reza su DNI-, que gracias a UWU participó de grandes eventos como Lollapalooza Argentina, Primavera Sound BUE y el Camp SHE en la ciudad de Berlín.

¿Cómo estás viviendo la "despedida" de tu primer disco?

- Yo lo amo, es mi bebito. Hay canciones que fueron muy las primeritas y que escribimos en pandemia. Como que la vida cambió mucho de repente y es hermoso.

¿Lo tomás como el cierre de una etapa?

- Es un cierre porque hicimos muchos shows, hicimos de todo. Pero es como un cierre metafórico, no es que vamos a dejar de tocar esos temas. Sí pasa que estamos metidos haciendo cosas nuevas y probablemente haya bebés nuevos. Y a los bebés nuevos hay que darles lugar.

¿Hay una presión para lo que se viene, viendo lo bien que le fue a UWU?

- Yo estoy haciendo lo que me gusta y jamás me imaginé que lo iba a escuchar alguien más que mis amigos. Todavía me emociono cuando un desconocido me dice que le gusta. Y me pasa un montón. Es todo positivo, obviamente cuando uno quiere vivir del arte tiene que tener cierto reconocimiento y cosas que uno espera que sucedan, obvio, para poder seguir haciéndolo. Pero no es presión, es más ilusión que otra cosa.

Lo que se viene para BB Asul

Claro que la despedida de su primer disco, también implica el empezar a pensar en su próximo trabajo discográfico, algo que ya la tiene expectante a BB Asul. "Me da ansiedad no mostrar porque hay que esperar a que esté listo, pero yo estoy tipo: 'Bueno, miren, esto es una maqueta'. Estoy muy emocionada al respecto", se sinceró durante su charla con El Destape.

En ese sentido, adelantó que el formato de su segundo disco será similar al del primero: "Con la manija que tengo no voy a aguantar hasta sacar todo junto. Seguro haya mucho spoiler". Además, confirmó que también seguirá con el amor y el desamor como concepto detrás de la placa, como en UWU, aunque también remarcó que en su nuevo trabajo las canciones "son más concretas".

Por otra parte, reveló que en sus próximos trabajos estará presente su padre Alejandro Terán, el reconocido músico. "Él es la música, es la persona más musical que conozco y hablamos mucho de eso", aseguró BB Asul, que también mostró el tatuaje que tiene de su papá.

El show en Camping

El sábado 11 de marzo, BB Asul despedirá UWU con un imperdible recital en Camping, en el que habrá invitados y para el que todavía quedan entradas en el siguiente link.

¿Qué pueden esperar quienes vayan a Camping?

- Las canciones que van a estar ya las saben, van a haber algunas nuevas, va a haber invitaditos. Espero que todo lo que haya yo sepa que va a estar, que no haya sorpresas locas (risas). Siento que hay algo del show que es como un ser vivo en sí mismo y que en el momento se arma, como que yo espero más sorpresas del público de las que ellos esperan de mí, me parece.