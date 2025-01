Asombró en el tango por lo que dijo ícono del folklore de Carlos Gardel: "Él fue”

Franco Luciani es uno de los más importantes exponentes de la armónica del país y se expresó sobre la importancia de Carlos Gardel en la música.

El músico Franco Luciani es uno de los mayores exponentes de la armónica argentina, un intérprete destacado que brilla con el folklore y el tango sin distinciones. Se trata de una de las estrellas que se presentará en el Festival de Cosquín 2025 con un ícono del género musical rioplatense. Sin embargo, en alguna ocasión fue contundente sobre la influencia de Carlos Gardel en el arte.

En el marco de un trabajo discográfico con el pianista hispanoargentino Federico Lechner, ambos abordaron el universo de Carlos Gardel con: "Gardelería". “Nos conocimos en Zaragoza en el año 2008. Él estaba tocando en la expo con su proyecto particular y yo estaba en Europa haciendo presentaciones con Mercedes Sosa en lo que fue su última gira europea y con Mavi Díaz”, detalló Franco Luciani.

“Ambos nos conocíamos por mentas entre los músicos, pero esa fue la primera vez personalmente y hubo mucha onda. El concepto de mezcla y fusionar el jazz con la música argentina nos unió pronto”, agregó Luciani ante Diario Democracia. Luego, se manifestó sobre el Zorzal Criollo y cómo dejó una huella imborrable en la música argentina.

"Carlos Gardel es ‘El’ inventor de cómo cantar el tango canción"

El músico resumió: “El arte de Gardel te traspasa por todos lados. Desde la interpretación, su color de voz, sus composiciones, cómo interpretaba otros autores, etcétera. Un artista de un esfuerzo increíble día tras día, hasta cuidando su silueta”. “Un ejemplo artístico y de todo lo que hay detrás del arte. Él fue casi el inventor de todo lo que hizo”, agregó.

“Eso es muy importante destacar. No sólo es ‘El’ cantor de tangos sino que es ‘El’ inventor de cómo cantar el tango canción”, completó sobre el Morocho del Abasto. Luego, aclaró por qué elige tocar a tango y folklore en sus presentaciones: “Porque son las músicas que amo y las que me representan. Por una belleza y una riqueza infinita que me dan el tango y el folklore. Y principalmente porque las disfruto mucho”.

Franco Luciani con Colángelo en el Cosquín 2025

Por otra parte, debemos mencionar que el músico Franco Luciani se presentará, con el pianista José Colángelo, en el Festival de Cosquín 2025, en el marco de la quinta luna del tradicional evento cordobés. “¡Estaremos felices de que nos acompañen este 29 de enero! Con Pablo Motta en Contrabajo y Moscato Luna en Guitarra + Bruno Resino en percusión”, informó desde las redes sociales.

Además, celebró la presentación: “Es siempre una alegría volver a Cosquín, ¡y en esta ocasión, una gran felicidad ir junto al maestro José “Pepe” Colángelo con un concierto a puro tango con Tango Improvisado!”. “Gracias al Festival de Cosquín por ampliar los colores de nuestra música popular, sumando al tango en este caso”, cerró el artista.