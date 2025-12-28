Brigitte Bardot, ícono del cine francés y sex symbol de los años 50 y 60, falleció este domingo a los 91 años, según informó su fundación.

Brigitte Bardot, una de las figuras más emblemáticas del cine europeo y símbolo sexual del siglo XX, murió este domingo a los 91 años. Conocida mundialmente por su belleza natural y su espíritu rebelde, la actriz se convirtió en una figura que trascendió las pantallas. Fue un reflejo de los profundos cambios sociales y culturales de la segunda mitad del siglo pasado, desde la revolución sexual hasta el auge del culto a la celebridad.

La triste noticia fue informada por la Fondation Brigitte Bardot a través de un comunicado. La organización, que lleva el nombre de la artista, expresó su “inmensa tristeza” al anunciar la muerte de su fundadora y presidenta, calificándola como una figura “de renombre mundial” que “eligió abandonar su prestigiosa carrera para dedicar su vida y energía al bienestar animal y a su fundación”. El texto no especificó ni el momento ni el lugar del deceso.

En las últimas semanas, Bardot estuvo hospitalizada en Tolón tras una operación relacionada con una enfermedad grave. Ya en 2023 había enfrentado problemas respiratorios que la llevaron a internarse nuevamente.

Murió Brigitte Bardot: quién fue la mítica actriz y ferviente defensora de los derechos de los animales

Nacida en París en 1934, Bardot alcanzó la cima de la popularidad en 1956 tras el estreno de “…Y Dios creó a la mujer”, bajo la dirección de Roger Vadim, cinta que la consolidó como un mito erótico y un símbolo de autonomía femenina que desafió la moral de la época.

A lo largo de casi dos décadas de trayectoria, la actriz participó en más de 45 películas y grabó más de 70 canciones, trabajando con directores de la talla de Jean-Luc Godard en “El desprecio” y Louis Malle en “La verdad”, actuación que le valió el premio David di Donatello.

Sin embargo, en 1973 y con solo 39 años, decidió retirarse definitivamente de los sets cinematográficos tras calificar a la fama como una “prisión dorada”, volcando desde ese momento toda su influencia hacia el activismo. Su labor en defensa de la fauna tuvo un impacto global, recordándose especialmente su campaña de 1977 en Canadá contra la caza de focas.

Bardot siempre sostuvo que su trabajo humanitario era su mayor orgullo, afirmando en una de sus últimas entrevistas televisivas en 2025 que su lucha por los animales era el principal legado que dejaría al mundo.

No obstante, su vida pública no estuvo exenta de controversias; la actriz fue condenada en cinco ocasiones por incitación al odio debido a sus posturas sobre la inmigración y el islam, y mantuvo una relación conflictiva con su único hijo, Nicolas, a quien llegó a describir en su autobiografía como un “tumor indeseado” durante el embarazo.

Murió la leyenda del cine francés Brigitte Bardot a los 91 años

A pesar de las polémicas políticas y personales, su influencia estética y cultural permaneció intacta, siendo musa de intelectuales como Simone de Beauvoir, quien escribió que “un santo vendería su alma al diablo por verla bailar”.

En sus últimos años, instalada en Saint-Tropez, Bardot mantuvo sus reclamos contra el consumo de carne de caballo y el sacrificio animal sin sedación, sosteniendo hasta el final las convicciones que la alejaron de los focos de Hollywood. Con su partida, se cierra un capítulo fundamental de la historia del espectáculo francés, dejando tras de sí la imagen de una mujer que, según su biógrafa Marie-Dominique Lelièvre, “siempre ha sido y será una niña”.