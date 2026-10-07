Murió Piero: Valeria Lynch, Jairo, Ricardo Mollo y más famosos lo despidieron

El cantautor Piero de Benedictis murió este miércoles 7 de octubre a los 81 años, luego de permanecer internado en el Hospital Italiano. La noticia fue comunicada por su familia a través de un posteo en las redes sociales, el cual rápidamente se llenó de mensajes de tristeza y despedida de distintas figuras de la música y el espectáculo.

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"Con profundo dolor comunicamos el fallecimiento de nuestro querido Piero a sus 81 años", expresaron sus familiares en una publicación de Instagram. "Su voz, sus canciones y su mensaje de paz quedan para siempre con nosotros. Su luz va a seguir brillando en cada rincón donde su música siga llegando", agregaron.

Tras conocerse la noticia, la publicación de su familia en redes sociales se llenó rápidamente de mensajes de cariño de seguidores de distintas edades. La familia agradeció las muestras de afecto y acompañó el anuncio con una última despedida: "Su familia y amigos agradecemos los saludos. Buen viaje, querido Piero".

Los famosos que despidieron a Piero en redes sociales

Entre los mensajes apareció el de Valeria Lynch, quien escribió: "Qué triste noticia. Descansa en paz querido Piero. Mis condolencias a su familia". También Jey Mammón dejó un mensaje para los familiares del cantautor: "Abrazo entero para toda la familia".

Famosos se despidieron de Piero en las redes sociales. Foto: Captura de pantalla

Por su parte, Jairo eligió una breve despedida para recordar a su colega: "Piero nuestro querido Piero". El actor y humorista Sergio Gonal compartió una reflexión sobre el vínculo que tenía con la música de Piero y el impacto que tuvo en su propia generación. "Parte de mi adolescencia se va en esta partida, que en paz descanses Piero querido!", escribió.

Desde la cuenta oficial de Pablo Milanés, también se sumaron al mensaje de despedida y expresaron: "Nos unimos a la tristeza de la familia, amigos y fans del querido amigo Piero. Un abrazo de cariño a todos". Finalmente se sumaron al adiós Ricardo Mollo y la cuenta oficial de Mercedes Sosa, quienes compartió en sus historias de Instagram la publicación realizada por la familia del músico. El líder de Dividos escribió "Buen viaje querido Piero", mientras que desde @mercedes.sosaok cerraron con un "Hasta siempre".