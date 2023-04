Furor en Japón por la nueva novela de Murakami, que hará "temblar el alma"

La nueva novela del escritor japonés Haruki Murakami, "La ciudad y sus muros inciertos", salió hoy a la medianoche a la venta en su idioma original y cientos de fanáticos hicieron fila en las librerías japonesas para adquirir su ejemplar: el primero libro del autor que ve la luz en seis años.

No es un fenómeno comparable a otros multitudinarios del estilo la saga de Harry Potter, pero lo cierto es que el autor de "Crónica del pájaro que da cuerda al mundo" -eterno aspirante al Nobel de Literatura- tiene sus devotos seguidores que se han mostrado ansiosos por leer su más reciente creación literaria.

A la medianoche en punto, con el comienzo del día 13 de abril, comenzó oficialmente la venta de la novela en Japón por lo que numerosas librerías de Tokio decidieron permanecer abiertas hasta tarde -como la famosa cadena Kinokuniya- para cumplir con el ritual de los lectores de adquirirla en el instante en que era posible hacerlo.

Uno de los primeros lectores en adquirir su ejemplar fue el joven Shunsuke Mitsumoto: "Quiero leerlo en cuanto llegue a casa. Por mucho que quiera saborear cada frase, probablemente lo lea todo en una vez. Estoy emocionado de pensar que este libro nos llevará de nuevo a otro mundo", declaró con entusiasmo a la agencia de noticias AFP el hombre que además integra un grupo de lectura dedicado a Murakami.

Por ahora, lo nuevo del escritor de 74 años -una novela de 1200 páginas que, según contó, escribió durante la pandemia- sólo se ha publicado en japonés y se aguarda la versión en español y en traducciones a otros idiomas, pero todavía se desconoce la fecha de lanzamiento en otros países.

"The City and its Uncertain Walls", título original de la obra publicada por la editorial nipona Shinchosha, se promociona como una trama "que hace temblar el alma" y según indica la contraportada: "Se debe ir a esta ciudad. A costa de todo. Como en un viejo sueño, se abre una estantería escondida y se despierta la historia sellada, que empieza a moverse".

Se trata de la primera novela de Murakami en seis años, luego de publicar en 2017 "La muerte del comendador", y es la primera que se publica simultáneamente en papel y en formato electrónico.

A los 74 años, Murakami es un autor de reconocimiento internacional, traducido a 50 idiomas, galardonado con los premios Noma, Tanizaki, Hans Christian Andersen, Franz Kafka y Jerusalem Prize.

Nacido en Kioto (oeste de Japón), en 1949, Murakami debutó en la literatura con las novelas "Escucha la canción del viento" y "Pinball 1973", que escribió a los 30 años, de un tirón, en la mesa de la cocina de su casa. Muchos años después llegaría a las librerías de argentina traducidas al español.

Sus fanáticos de este lado del océano ya saben que recibieron las ediciones de los libros de Murakami traducidas al español en el orden exactamente inverso a cómo se fueron publicando en Tokio, de manera cronológica.

El autor de "Tokio blues", "Kafka en la orilla" y "1Q84" combina elementos fantásticos, personajes melancólicos y diálogos improbables de atmósferas espesas y verosímiles, que impiden apartarse de sus novelas hasta el final.

En Argentina, Tusquets Editores ha publicado todas sus obras, entre ellas "La muerte del comendador", "Underground", "De qué hablo cuando hablo de correr", "De qué hablo cuando hablo de escribir" o "Música, sólo música", o "La chica del cumpleaños".

Con información de Télam