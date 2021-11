Desde García Uriburu a Noé, 22 artistas ponen su arte sobre la mesa: desde mañana en galería Roldán

"La mesa" da título a una muestra que se inaugurará mañana en la porteña galería Roldán, Juncal 743, CABA, donde artistas que van desde Nicolás García Uriburu y Luis Felipe Noé, pasando por Rogelio Polesello y Marcelo Pombo, hasta Chiachio y Giannone y Luna Paiva despliegan su oficio en desayunos campestres, almuerzos formales, un té para amigos y lujosas cenas.

De la exhibición organizada por Abel Guaglianone, anticuario de Edipo Antiques especializado en el arte de la mesa, junto a Gloria César, Cecilia Perazzo y Cecilia Remiro Valcárcel, participan 22 artistas argentinos.

La muestra podrá visitarse desde mañana, de lunes a viernes de 10 a 19, hasta el 17 de diciembre, informaron los organizadores.

"No hay celebración, reencuentro o despedida en nuestra cultura que no tenga lugar en torno a una mesa -se lee en la exposición sobre el arte de la mesa-. Dicen que sobre gustos no hay nada escrito. La belleza en la mesa, en cualquiera de sus formas, enriquece el alma y permite demostrar a las personas con las que la compartimos, que nos importan, que son especiales".

