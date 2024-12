River: se confirmó el primer refuerzo que quiere Gallardo en el mercado de pases

En River Plate ya piensan en la temporada 2025 y Marcelo Gallardo en los posibles refuerzos de cara a lo que se viene. En las últimas horas, uno de los jugadores apuntados por el DT rompió el silencio y confirmó el interés por parte del "Muñeco" dejando bien en claro cuál es su objetivo en el mercado de pases. Por supuesto, su respuesta sorprendió a más de uno en Núñez teniendo en cuenta que es uno de los deseos del entrenador.

Se trata de Franco Jara, delantero surgido en Arsenal de Sarandí que pasó por varios clubes a lo largo de su carrera y actualmente se desempeña en Belgrano de Córdoba. A sus 36 años, el nacido en Villa Nueva -de la mencionada provincia- tiene la oportunidad de vestir la "Banda Roja", pero hasta el momento lo descartó en la conferencia de prensa. Si bien todo dependerá de las negociaciones, ya le contestó a Gallardo y no se guardó nada. De llegar, sería una alternativa para el "9" titular, que habrá que ver si será Miguel Ángel Borja y otro futbolista. En este contexto, el futuro de Adam Bareiro en la "Banda" tampoco está asegurado.

"Fue así, mí repre me comentó (por el llamado de River) pero en mí cabeza siempre estuvo quedarme, mí familia está feliz y yo también acá, hay cosas que no se compran con placeres... Hubo un par de clubes más pero mí cabeza siempre estuvo acá, estoy feliz por seguir en Belgrano", afirmó Jara tras el empate del "Pirata" por 2 a 2 con Estudiantes de La Plata donde abrió la cuenta de su equipo en Córdoba. De esta manera, ahogó las ilusiones de Gallardo de contar con él para el año próximo y analizó también el presente del club.

Franco Jara, de Belgrano de Córdoba, pretendido por Marcelo Gallardo en River

"Fue una semana especial para mí y elegí seguir en Belgrano. Los goles son algo colectivo y si me dan elegir prefiero ganar antes que tener tantos goles. Pero si no fuera por el equipo no podría lograrlos", agregó el atacante en conferencia de prensa. El "Pirata" cerrará el año ante Rosario Central en condición de visitante el próximo sábado 14 de diciembre en Arroyito desde las 17 horas y el delantero -actual goleador de la Liga Profesional de Fútbol con 13 tantos- se ilusiona con tener un buen cierre más allá de que no cumplieron el objetivo de meterse en un torneo internacional.

¿Refuerzo de River? Los números de Franco Jara en su carrera