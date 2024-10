Preocupación por la salud de Luis Miguel: "La búsqueda es oncológica o cirrótica".

Luis Miguel debió cancelar sus presentaciones en México de noviembre y diciembre y sus fanáticos encendieron la señal de alarma por la salud del cantante y responsable de éxitos como Suave, La chica del bikini azul, Como es posible que a mi lado y La incondicional, entre tantos otros. Hasta que en las últimas horas Luis Ventura, uno de los periodistas que más sabe sobre el artista, develó la complicación que lo obligó a bajarse de los escenarios.

Al aire de Desayuno Americano (América TV), Luis Ventura conversó con Pamela David y su equipo sobre el presente de Luis Miguel y los shows que tuvo que cancelar. "Canceló México y está en veremos Argentina, que es diciembre". Acto seguido, una panelista del magazine indicó: "Los shows que programó en el Arena Ciudad, de México, se cancelaron. Aparentemente, él estuvo en una fiesta y algunos dicen que puede llegar a tener Covid, pero no está confirmado esto".

Descartando esta versión, Ventura sostuvo que la razón de la cancelación de los shows es aún más complicado de lo que trascendió a simple vista: "Esto es otra cosa igual. Está la versión oficial y está la verdadera, que es la que no te muestran y te tapan para que no salgan a traslucir un montón de otras cosas que ocurren. Hay una movilización de sus hijos Daniel y Miguel, que tuvo con Araceli Arámbula, que volvieron a ver a su padre en una situación complicada, su hija Michelle, su actual mujer y su exmujer. Algo está pasando...".

"Hay toda una tanda de estudios que se pidieron repetir poniendo el acento en algo que no era lo que se estaba buscando (...) Ahora se busca algo digestivo. Teóricamente hay unos valores que no les cierran en el estómago (...). Es llamativo. La búsqueda es oncológica o cirrótica", cerró, serio.

La inesperada confesión de Mirtha Legrand sobre Luis Miguel: "Me rozó"

Mirtha Legrand es una de las figuras del espectáculo con mayor trayectoria e historia dentro de la televisión, tanto así que cientos de famosos tienen anécdotas que contar con ella. Sin embargo, recientemente, la conductora sorprendió al revelar su relación desconocida con Luis Miguel. El paso del famoso cantante por el país generó furor entre sus fanáticos y ante la gran convocatoria que generó el intérprete de La Incondicional en sus shows en Argentina durante el 2023, Mirtha aprovechó para contar su secreto mejor guardado con el artista.

"¡Cuando yo lo fui a ver había 20 mil personas! ¡Y me pidió un beso Luis Miguel! Mejor que no sepan", adelantó con picardía para luego explicar el suceso que vivió. “Cuando terminó, yo lo aplaudí como todo el mundo y ya me iba a retirar cuando me dijeron: ‘no, no, esperá que Luis Miguel te quiere saludar", continuó. Por último, sentenció: "Me dio un beso y me rozó los labios". Así, la conductora manifestó que estaba muy contenta con la situación y admitió que "era la envidia de todas".