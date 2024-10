Luis Ventura se metió en las internas de la familia de Jorge Lanata: "Yo se cuál es"

Luis Ventura reveló un secreto de una ex de Jorge Lanata

El periodista Jorge Lanata continúa internado y luego de ser operado cuatro veces en una semana por una isquemia intestinal sigue peleando por su vida. Mientras la salud del conductor es delicada, su familia está en plena guerra y siguen los chispazos entre entre su actual esposa Elba Marcovecchio, su ex Sara Stewart Brown y las hijas del conductor Lola y Bárbara Lanata.

En ese contexto, el periodista de espectáculos Luis Ventura hizo una fuerte revelación en su programa Secretos Verdaderos que se trasmite por América TV. El conductor se refirió en este caso a la otra de las ex parejas de Lanata: Andrea Rodríguez.

“A mí me parece que hay un juego de síndrome de ‘ex’, yo no la creo tan osada e incisiva, por ejemplo, a Sara Stewart Brown, que es la ex mujer más joven, que fue la que le donó un riñón. Pero sí la veo muy incisiva, en función de cosas que yo me enteré y lo digo con nombre y apellido, que Andrea Rodríguez antes que Jorge se casara (con Elba Marcovecchio), le bajó una una línea editorial como diciéndolo ‘¡Ojo, le estás sacando a mi hija!’ Y a lo mejor ya no tenía ningún derecho a hacer esa reflexión”, disparó Luis Ventura.

Siguiendo esa línea, el conductor de Secretos Verdaderos siguió relatando secretos de la familia de Jorge Lanata, puntualizando en Rodrígez madre de Barbara Lanata y productora durante mucho tiempo de sus ciclos radiales: " Yo sé cuál es su característica como jefa de equipo, como maneja su autoridad y un montón de cosas”.

La periodista Carolina Perín, que estaba cómo invitada en el programa de América TV, se sumó a la conversación sobre el tema y acotó: “Las mujeres ¿en qué lugar estamos? Porque si hablamos que nos gusta ser independientes y empoderadas. Cuando uno se separa de un señor, se reparten los bienes gananciales, y no podés seguir viviendo ‘colgada’ de ese señor, si vos querés ser una mujer con autoridad en tu trabajo. Cobrará por su trabajo pero no por haber sido ex esposa”.

Jorge Lanata está en boca de todos por su delicado estado de salud.

Elba Marcovecchio apuntó contra la ex de Jorge Lanata y sus hijas: "Me veo obligada"

La exesposa del conductor de Lanata Sin Filtro, por Radio Mitre, lanzó un comunicado sobre la posibilidad de revocarle el poder que le concedió a su actual pareja. Tras esto, Marcovecchio utilizó las redes sociales para responderle y volvió a cargar contra las hijas del periodista.

"Una vez más me veo obligada a defenderme ante los inmerecidos ataques y tergiversaciones públicas que nada tienen que ver con la verdad. Resulta inverosímil que haya quienes tengan fuerzas y ansias de rivalidad en este momento donde Jorge pelea por su vida como nunca antes", enfatizó Elba Marcovecchio a través de su Instagram.

Utilizando el formato de historias de esta red social, la esposa de Jorge Lanata agregó: "Una vez más me veo obligada a defenderme ante los inmerecidos ataques y tergiversaciones públicas que nada tienen que ver con la verdad. Resulta inverosímil que haya quienes tengan fuerzas y ansias de rivalidad en este momento donde Jorge pelea por su vida como nunca antes".

"Por respeto a Jorge elijo no hablar y solo me limitaré a salvaguardarme de sus ataques y cumplir con lo que Jorge me encomendó. Ruego que pronto sea él quien pueda defenderme, como tantas veces se vio obligado a hacerlo ante ellas y otros. La verdad siempre nos alcanza... siempre", cerró la abogada platense.