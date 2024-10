Elba Marcovecchio apuntó contra la ex de Jorge Lanata y sus hijas: "Me veo obligada" La actual esposa del conductor cargó nuevamente contra Sara Stewart Brown. Que dijo Elba Marcovecchio sobre la ex de Lanata

20 de octubre, 2024 | 18.51 Elba Marcovecchio compartió un descargo contra la ex de Jorge Lanata El periodista Jorge Lanata atraviesa un muy delicado momento de salud por una isquemia intestinal que provocó que tenga que ser operado cuatro veces en un poco más de una semana. Mientras tanto, continúa la interna familiar entre su actual esposa Elba Marcovecchio, su ex Sara Stewart Brown y las hijas del conductor: Lola y Bárbara Lanata. La exesposa del conductor de Lanata Sin Filtro, por Radio Mitre, lanzó un comunicado sobre la posibilidad de revocarle el poder que le concedió a su actual pareja. Tras esto, Marcovecchio utilizó las redes sociales para responderle y volvió a cargar contra las hijas del periodista. "Una vez más me veo obligada a defenderme ante los inmerecidos ataques y tergiversaciones públicas que nada tienen que ver con la verdad. Resulta inverosímil que haya quienes tengan fuerzas y ansias de rivalidad en este momento donde Jorge pelea por su vida como nunca antes", enfatizó Elba Marcovecchio a través de su Instagram. Utilizando el formato de historias de esta red social, la esposa de Jorge Lanata agregó: "Una vez más me veo obligada a defenderme ante los inmerecidos ataques y tergiversaciones públicas que nada tienen que ver con la verdad. Resulta inverosímil que haya quienes tengan fuerzas y ansias de rivalidad en este momento donde Jorge pelea por su vida como nunca antes". MÁS INFO Farándula El pedido de la ex mujer de Lanata: "No" "Por respeto a Jorge elijo no hablar y solo me limitaré a salvaguardarme de sus ataques y cumplir con lo que Jorge me encomendó. Ruego que pronto sea él quien pueda defenderme, como tantas veces se vio obligado a hacerlo ante ellas y otros. La verdad siempre nos alcanza... siempre", cerró la abogada platense. Descargo de Elba Marcovecchio contra la ex de Jorge Lanata ¿Cuál fue motivo del enojo de Elba Marcovecchio? Según reveló la periodista María Julia Olivan, la exesposa de Jorge Lanata, Sara Stewart Brown, le envió una carta documento a Elba Marcovecchio para revocar el poder legal que el conductor le cedió sobre sus posesiones. En ese sentido, la directora de Border Periodismo aseguró que la ex pareja del periodista tiene una autoridad legal mayor que la de la actual. "Sara tiene un poder recíproco con Lanata. Ese poder es más amplio que el periodista le concedió a Marcovecchio. Tiene cláusula de irrevocabilidad, inextinguible para el caso de incapacidad o fallecimiento", afirmó Olivan a través de sus redes sociales. MÁS INFO Televisión Yuyito González puso fecha para la mudanza a la Quinta de Olivos En ese sentido, aseguró que Elba Marcovecchio utilizó el poder que le dio Jorge Lanata para "suspender a Francisca González, colaboradora en su casa; Facundo Casanva, asistente personal y chofer; y Alejandra Mendoza, secretaria personal y encargada de la administración de su cuentas". Por este motivo, Sara Stewart Brown utilizó sus facultades "para evitar que Marchovecchio cometa nuevas arbitrariedades". Esto produjo que la actual pareja del conductor hiciera su descargo a través de Instagram y sume un nuevo capítulo en la disputa entre los familiares del periodista. TWITTER

