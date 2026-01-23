Las mejores 20 frases de Luis Alberto Spinetta, leyenda del rock argentino

Un 23 de enero de 1950 nacía Luis Alberto Spinetta, uno de los músicos más importantes del rock argentino. Entre sus letras inolvidables y poéticas, hay ciertas frases que a casi 15 años de su fallecimiento todavía se recuerdan y comparten.
Las mejores 20 frases de Luis Alberto Spinetta
Desde el 2015, en la fecha del cumpleaños del "Flaco” se conmemora el Día del Músico en Argentina en su honor. Este viernes Spinetta cumpliría 76 años y para celebrarlo es clave recordar algunas de sus frases más icónicas y profundas:
-
Después de todo tú eres la única muralla, si no te saltas nunca darás un solo paso (La búsqueda de la estrella).
- Tengo que aprender a volar entre tanta gente de pie… (Canción para los días de la vida).
- Y no sé, porque todo tu cuerpo es como un río… donde bañar, mis días más sedientos… (Amidama).
- Si quiero me toco el alma, pues mi carne ya no es nada (Barro tal vez).
- La noche llega y tal vez mañana, no exista el tiempo con sombras… (Encadenado al ánima).
En 2015 el Gobierno nacional definió el 23 de enero como el Día Nacional del Músico en honor a Spinetta
- Si la lluvia llega hasta aquí, voy a limitarme a vivir… mojaré mis alas, como el árbol o el ángel… o quizás muera de pena… (Canción para los días de la vida).
- Ven a mí, con tu dulce luz, alma de diamante. Y aunque el sol, se nuble después, sos alma de diamante (Alma de diamante).
- La lluvia borra la maldad y lava todas las heridas de tu alma, de ti saldrá la luz. Tan sólo así serás feliz (Quedándote o yéndote).
- Solo amar, solo amar hasta perder la noción… (Asilo en tu corazón).
- Ya quiero tus manos, tus manos del alma. Y el sonido de la madrugada, se demoró con el viento, se cansó de andar y andar (Era de uranio).
-
Un rumor adormece toda marea en mí, y a la vez, yo te grito sin poderte gritar (Asilo en tu corazón).
-
Es este mundo de locos y fascistas…díme nena: ¿cómo puedo yo cambiarlo? (¡vamos Luiggi!)– Cuidado con el «bobero» nena… (Cuenta en el sol).
-
No te busques más, en el umbral, para que sepan la forma de tu alma y que siga la melodía (No te busques ya en el umbral).
- Toda toda la ternura me darás, si te ofrezco ser carne de tu cuerpo. No estoy atado a ningún sueño ya. Las habladurías del mundo no pueden atraparnos (Las habladurías del mundo).
- Tanta fe tengo puesta aquí, con tu sonrisa, que creo ver el aire del tiempo… y el agua del sol quizás (La llave del mandala).
Luis Alberto Spinetta falleció el 8 de febrero de 2012, pero sus canciones se mantienen vivas en la memoria argentina
- Lo que está y no se usa nos fulminará… Siempre despacio, sueñan las humaredas que descansan en la luna…(Elementales leches).
-
Ella solo intenta ser feliz, tropezando está, nadan hoy sus ojos entre el rimel, su mentira ya se hundió en la hiedra (Dios de adolescencia).
-
¿Dónde está el lugar al que todos llaman cielo? Si nadie viene hasta aquí, a cebarme unos amargos, como en mi viejo umbral ¿Por qué habré venido hasta aquí?.. Si no puedo más de soledad, ya no puedo más de soledad… (El anillo del capitán Beto).
-
Estás ciego al creer que podrás evitar este jardín de gente. Con dinero no se inventa el amor (Jardín de Gente).
- Ensucien sus manos como siempre…relojes se pudren en sus mentes…(Cantata de puentes amarillos).