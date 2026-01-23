Las mejores 20 frases de Luis Alberto Spinetta, leyenda del rock argentino

Un 23 de enero de 1950 nacía Luis Alberto Spinetta, uno de los músicos más importantes del rock argentino. Entre sus letras inolvidables y poéticas, hay ciertas frases que a casi 15 años de su fallecimiento todavía se recuerdan y comparten.

Desde el 2015, en la fecha del cumpleaños del "Flaco” se conmemora el Día del Músico en Argentina en su honor. Este viernes Spinetta cumpliría 76 años y para celebrarlo es clave recordar algunas de sus frases más icónicas y profundas: