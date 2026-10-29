Lucy Patané presenta su disco en vivo y anuncia un show junto a Los Besos en Deseo.

Lucy Patané atraviesa un nuevo capítulo de su recorrido musical con el lanzamiento de En vivo en Vorterix - Basado en hechos reales, un álbum que registra el concierto que ofreció en septiembre de 2025 en el Teatro Vorterix de Buenos Aires. El material recupera la energía de aquella presentación y reúne distintas etapas de su repertorio, con una formación de músicos e invitadas que ampliaron el universo sonoro de la artista.

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El disco documenta una noche atravesada por las guitarras eléctricas, el rock y la diversidad de propuestas que caracterizan su obra. Entre las participaciones especiales aparecen Paula Trama, La Piba Berreta, Vivi Scaliza, Natalia Oreiro y Lucy Storino, integrante de Dum Chica. También se sumó Isla Mujeres, en un recorrido que combina canciones propias, colaboraciones y nuevas versiones.

Uno de los momentos destacados del álbum es la interpretación de Génesis, de Vox Dei, junto a Vivi Scaliza, y la versión de Tu veneno, el tema popularizado por Natalia Oreiro, llevado hacia un sonido más rockero. La banda que acompañó a Patané estuvo integrada por Lucas Galiñanes en batería, Santiago Mazzanti en bajo, Juan Ignacio Serrano en guitarra y sintetizadores, y Tom Campione en guitarra. La propuesta también contó con un equipo de coristas y percusión que completó el sonido del concierto.

Un registro de la potencia del vivo

Sobre el lanzamiento, Lucy Patané explicó que el álbum representa tanto el momento artístico que atraviesa como el crecimiento colectivo de su proyecto. Para la música, la convivencia de artistas provenientes de distintas escenas fue uno de los aspectos centrales de aquella presentación. "Creo que es el mejor show que pude haber hecho y eso tiene que ver con la gente que me rodea", expresó sobre la experiencia.

Además, destacó el lugar protagónico de las guitarras en el registro y la importancia de conservar la energía de una presentación en vivo. En ese sentido, consideró que el público también tuvo un papel fundamental en el resultado, su respuesta y su participación terminaron de construir el clima que quedó plasmado en el disco.

Lucy Patané se presentará el próximo jueves 5 de noviembre en Deseo.

Con una trayectoria que combina rock, punk, pop y experimentación, Patané es una de las figuras de la escena independiente argentina. Además de su carrera solista, integró proyectos como Las Taradas, La Cosa Mostra y Panda Tweak, y desarrolló una extensa actividad como productora musical para artistas de distintas generaciones.

Como parte de esta nueva etapa, la artista anunció una próxima presentación en vivo para el jueves 5 de noviembre en Deseo, ubicado en avenida Chorroarín 1040, Ciudad de Buenos Aires. El concierto será junto a Los Besos. Las entradas se encuentran disponibles a través de Enigma Tickets.