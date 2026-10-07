Llega el Wine Rock Sessions 2027 en Mendoza: fecha de cuándo es y dónde comprar entradas

El Wine Rock Sessions 2027 ya tiene fecha confirmada y volverá a reunir música, vino y gastronomía en uno de los escenarios naturales más destacados de Mendoza. El festival se realizará el sábado 27 de marzo de 2027 en Lomas del Malbec, Luján de Cuyo, en el corazón de la Cordillera.

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Producido por En Vivo Producciones y Produce Crack, el encuentro propone una experiencia boutique que busca combinar música en vivo, cultura vitivinícola y gastronomía de autor durante una jornada pensada para disfrutar con los cinco sentidos. La edición 2027 llegará con nuevas propuestas y más espacios para recorrer. El escenario principal será uno de los puntos centrales, con grandes figuras de la música, mientras que el sector General ampliará su oferta gastronómica y de experiencias.

Entradas para Wine Rock Sessions 2027

El festival contará con dos categorías de acceso. La Entrada General permitirá ingresar al predio y disfrutar de Vino y Bocado, Carta Abierta, Distrito Vermú, las activaciones y las propuestas gastronómicas incluidas. Por otro lado, el BBVA Wine Fanatic VIP ofrecerá un sector exclusivo, gastronomía y bebidas diferenciales, baños privados, estacionamiento propio y vista preferencial al escenario.

permitirá ingresar al predio y disfrutar de Vino y Bocado, Carta Abierta, Distrito Vermú, las activaciones y las propuestas gastronómicas incluidas. Por otro lado, el ofrecerá un sector exclusivo, gastronomía y bebidas diferenciales, baños privados, estacionamiento propio y vista preferencial al escenario. Por el momento, la venta de entradas todavía no comenzó. La organización informó que próximamente anunciará cuándo y dónde podrán adquirirse los tickets.

Propuestas del Wine Rock Sessions 2027

La edición 2027 llegará con nuevas propuestas y más espacios para recorrer. El escenario principal será uno de los puntos centrales, con grandes figuras de la música, mientras que el sector General ampliará su oferta gastronómica y de experiencias.

Entre las principales novedades aparece el Wine Experience Lab, un espacio destinado a explorar el universo del vino mediante catas guiadas por bodegas y sommeliers, talleres gastronómicos, propuestas de maridaje y degustaciones de aceites de oliva premium.

Una oportunidad única.

También continuará Música en Vino, una de las propuestas distintivas del festival. Allí, el público podrá conocer una etiqueta creada en colaboración con un músico y descubrir, junto al enólogo responsable de su elaboración, la historia detrás del vino y su vínculo con la música.

Otro de los grandes atractivos será Vino y Bocado, que reunirá más de 20 etiquetas de bodegas boutique junto con diferentes alternativas gastronómicas. A esto se sumará Carta Abierta, una nueva propuesta que llevará a Mendoza a reconocidos chefs y restaurantes de Buenos Aires para presentar sus platos insignia y poner en primer plano diferentes estilos, técnicas y sabores.

El recorrido se completará con Distrito Vermú y distintas activaciones de marcas, en una propuesta que busca convertir al Wine Rock Sessions en mucho más que un festival musical.