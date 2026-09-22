Llega Giant Rooks a la Argentina 2026: precios y fecha de cuándo toca

Giant Rooks atraviesa uno de los momentos más importantes de su trayectoria y volverá a encontrarse con el público argentino en el Teatro Vorterix. La banda alemana llegará al país para presentar su nuevo material, en una etapa marcada por la consolidación internacional de un sonido que combina indie, pop y electrónica.

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Será además el regreso del grupo a Argentina después de su visita de 2024, cuando acompañó a Louis Tomlinson. Esta vez, Giant Rooks tendrá la posibilidad de mostrar en vivo las canciones de su tercer álbum de estudio, un trabajo que profundiza en las emociones, los vínculos y la búsqueda de conexión en un mundo atravesado por la incertidumbre.

Cuándo toca Giant Rooks a Argentina

La banda Giant Rooks se presenta en Argentina este 1° de diciembre de 2026 en el Teatro Vorterix.

en el Teatro Vorterix. Las entradas se pueden adquirir a través de Passline.

Precios de las entradas para Giant Rooks

Entrada general: $75.000

Giant Rooks presenta su nuevo álbum en Argentina

El nuevo disco se titula “If Heaven Exists, This Might Be It” y propone una mirada particular sobre aquello que puede entenderse como el cielo. Para la banda, quizás no sea un lugar lejano, sino una manera diferente de observar lo que ya forma parte de la vida: las personas que se aman, los encuentros, las pérdidas, la soledad, la esperanza, los sueños y la nostalgia.

Después de “Rookery” y “How Have You Been?”, Giant Rooks presenta un álbum de 12 canciones atravesado por el deseo de conexión y los conflictos internos. Los primeros adelantos, “The Future Is Cancelled”, “Want It Back”, “The Waves” y “Slow Dance (For A Minute)”, muestran diferentes facetas de una propuesta que combina melancolía, nuevos comienzos y recuerdos.

La banda viene a presentar su último trabajo.

La producción estuvo marcada por una búsqueda de autenticidad. La banda trabajó en Angelic Studios y posteriormente en los legendarios Real World Studios, donde pasaron artistas como Amy Winehouse, Beyoncé, Arctic Monkeys y Harry Styles. El objetivo fue apostar por un proceso lo más analógico, artesanal e inmediato posible.

“Llevamos más de diez años juntos como banda. Trabajar en este álbum fue lo más difícil que hemos hecho hasta ahora”, explicó el grupo al referirse al proceso creativo. La intención, según sus integrantes, fue dejar de lado las expectativas externas para concentrarse en hacer música que sintieran auténtica.

Musicalmente, el álbum combina delicados pasajes de piano, guitarras contundentes, baterías enérgicas y capas de sintetizadores. Las canciones alternan momentos introspectivos con otros más expansivos, siempre con el interés de Giant Rooks por construir melodías reconocibles y letras profundas.

La historia de Giant Rooks

Formada en 2015 en Hamm, Alemania, la banda está integrada por Frederik Rabe, Finn Schwieters, Luca Göttner, Jonathan Wischniowski y Finn Thomas. Desde sus comienzos construyó una identidad basada en su potencia en vivo y en la combinación de distintos géneros.

Su debut, “Rookery”, superó los 220 millones de reproducciones y alcanzó el Top 3 de los charts alemanes. Canciones como “Wild Stare” y su versión de “Tom’s Diner” impulsaron su reconocimiento internacional.

En 2024 llegó “How Have You Been?”, que debutó en el primer puesto en Alemania y consolidó al grupo en la escena internacional. Además, Giant Rooks pasó por festivales como Lollapalooza Chicago, Reading and Leeds y Sziget, además de realizar giras con entradas agotadas.

Ahora, con “If Heaven Exists, This Might Be It”, la banda abre una nueva etapa y llevará sus canciones al Teatro Vorterix, con una propuesta que invita a mirar lo cotidiano desde otra perspectiva: quizá el cielo no esté tan lejos, sino justamente en aquello que ocurre aquí y ahora.