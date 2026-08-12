Llega a la Argentina una emblemática biblioteca visual sobre la Segunda Guerra Mundial

A más de ocho décadas de su desenlace, el interés por la Segunda Guerra Mundial se mantiene más vivo que nunca. En un fenómeno atravesado por la literatura, el cine, las series y los videojuegos, la contienda armada que involucró a más de 70 países y redefinió el mapa geopolítico global sigue generando preguntas fascinantes sobre sus causas, estrategias y consecuencias. En ese marco, RBA Coleccionables lanzó formalmente en Argentina la obra Osprey II Guerra Mundial, una ambiciosa biblioteca visual pensada para coleccionistas, historiadores y amantes de la historia contemporánea.

La obra propone un recorrido cronológico y exhaustivo a lo largo de 54 entregas que abarcan desde la invasión alemana a Polonia en septiembre de 1939 hasta la caída final de Berlín en 1945. Desarrollada junto a Osprey, la editorial británica de referencia mundial en historia militar, cada tomo incluye análisis rigorosos, mapas en tres dimensiones, infografías detalladas y fotografías históricas de época.

RBA Colecciones lanzó el primer tomo de "Osprey II Guerra Mundial".

"Con Osprey II Guerra Mundial buscamos ofrecerle al lector argentino el análisis más riguroso y visualmente más completo que existe sobre este conflicto: no solo los hechos, sino el porqué de cada decisión y cada batalla”, destacó Gabriel Motylski, Director General de RBA Argentina, al referirse al lanzamiento de esta imperdible enciclopedia bélica.

A lo largo de sus tomos, la propuesta repasa combates y operaciones determinantes como Pearl Harbor, Stalingrado, las Ardenas, Iwo Jima o el Desembarco de Normandía (Día D). Asimismo, indaga en el perfil de figuras clave del mando militar -entre ellos Montgomery, Rommel y Patton- y analiza el rol de unidades legendarias como el Ejército Rojo, los Marines o las célebres “Ratas del Desierto”.

Cuánto cuesta y cómo conseguir el primer volumen de Osprey II Guerra Mundial

El primer volumen de la obra, Polonia, septiembre de 1939. La invasión de Polonia, ya se encuentra disponible en los puestos de diarios y revistas de todo el país a un precio promocional de $6.990 ARS. Las entregas posteriores saldrán con una periodicidad quincenal (que luego pasará a ser semanal) con un costo de $15.990 ARS. Entre las próximas publicaciones se destacan Hitler en París (mayo de 1940) y La invasión de la Unión Soviética (Operación Barbarroja).