Cómo es Fuera de serie, la novela que indaga en el cuadro San Martín, Rosas y Perón

La cuarta novela del escritor, ensayista y docente universitario Gabriel Lerman es una invitación a revisar la historia argentina reciente, a través de una obra de arte: el óleo San Martín, Rosas, Perón de Alfredo Bettanin.

Tras el cambio de gobierno, el profesor Atilio Diez descubre que la nueva gestión está desarmando la galería de cuadros históricos del Museo del Bicentenario. Hay una obra al óleo, en particular, que se titula San Martín, Rosas, Perón, cuyas imágenes él conoce desde la infancia, ya que ilustraban la portada de la enciclopedia Diario de la Historia Argentina que vendía su padre. ¿Por qué ha sido retirada y adónde fue trasladada? Este es el punto de arranque de Fuera de serie, la cuarta novela del escritor, ensayista y docente universitario Gabriel Lerman, que invita a revisar la historia argentina reciente, a través de la singular travesía y destino de una emblemática obra de arte argentina, pintada por Alfredo Bettanin. En diálogo con El Destape, el autor adelantó su nuevo trabajo.

- ¿Cuál fue el puntapié inicial para hacer esta historia?

Se me viene a la cabeza un recuerdo infantil: esta imagen estaba en la portada de una enciclopedia de los años ’70 llamada Diario de la Historia Argentina, que se vendía en materia escolar y ofrecía una visión revisionista de la historia. Mi viejo vendía ese libro y por eso lo solía ver en mi casa. Con el tiempo me olvidé de esa imagen hasta que, de grande, la vi detrás de Néstor Kirchner el día que pierde las elecciones contra De Narváez y da una conferencia de prensa en Olivos. Y me llamó mucho la atención. Cuando me pongo a investigar encuentro el nombre del autor, Alfredo Bettanin, y caigo en la cuenta de que conozco a una de sus nietas. También, empiezo a descubrir un montón de elementos que tienen que ver con las figuras y escena trágica en torno a la imponente obra. Esto se suma a la información sobre el propio derrotero del cuadro, que ha tenido un recorrido, como objeto, bastante misterioso.

- Sin spoilear detalles claves de la novela, ¿podrías ahondar en este recorrido?

Estamos hablando de un cuadro de 3 metros de ancho x 2 metros de alto, pintado al óleo por Alfredo Bettanin en 1972, año de la masacre de Trelew. Entre los ’70 y los ’80 el cuadro fue posesión del empresario de adhesión peronista Tulio Jacovella –dueño de la revista Mayoría, donde escribía Rodolfo Walsh-, quien lo había encargado. En determinado momento es Felipe Solá quien se hace con el cuadro. Ahí empieza una historia muy interesante, otra etapa.

- ¿Pudiste ir a ver el cuadro?

Sí. En el año 2011 el cuadro estuvo exhibido en el Museo del Bicentenario, en una galería desarmada en 2016 durante el gobierno de Mauricio Macri.

Fuera de serie, de Gabriel Lerman. Novela publicada por Ediciones Hasta Trilce