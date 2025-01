Los 7 mejores libros del 2024: una lista de recomendados para despedir el año

Los 7 mejores libros del 2024.

El 2024 estuvo atravesado por una fuerte crisis cultural propiciada por la "motosierra" de Javier Milei que, en su primer año de mandato, apuntó directamente contra el cine, el teatro y la literatura. El año empezó con un proyecto de Ley ómnibus que, entre otras cosas, proponía derogar la Ley 25.542 que protege el precio uniforme de venta al público de libros. E incluso frente a este panorama complicado que se planteó tan solo días antes del inicio del año, las editoriales lograron anteponerse a la crisis y continuar con su agenda de lanzamientos. Y aunque si bien hubo muchas historias para destacar, hay algunas que dejaron su huella durante el 2024.

En un balance, este año fue muy fructífero para la literatura: no solo en cuestión de ventas, sino también como una forma de resistencia. Tras una edición con pocas ventas en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, la Feria de Editores (FED) rompió su propio récord: contó con 24.600 visitantes y 300 editoriales argentinas y de Latinoamérica. La premisa de "todo el mundo tiene derecho a leer" fue exitosamente convocante y visualizó la necesidad de los argentinos de seguir leyendo, incluso en un contexto poco favorable económicamente. Algo similar sucedió con Cometierra, el libro de Dolores Reyes que fue señalado por Victoria Villarruel, que ante la "censura" logró el efecto contrario: llegó a agotarse por la alta demanda y reunió a más de 100 escritores en una lectura conjunta para resistir contra quienes dicen que "no hay que leer".

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

En medio de este escenario, las editoriales también se sumaron a la ola de resistencia y ampliaron su catálogo con muchos libros que quedaron en el ranking de los mejores del año. A continuación, el top con los mejores siete del 2024.

Uno a uno, los 7 mejores libros del año

1) Leer Mata - Luna Miguel (Concreto editorial)

Este es un libro que no se puede clasificar en un género. ¿Es un ensayo, una novela? Más bien es como un descargo de sensaciones atravesadas por la literatura. La autora española empieza esta obra calculando cuántos libros podrá leer a lo largo de su vida y, a partir de este número que le parece aterradoramente bajo, empieza a preguntar qué es la literatura, qué es leer, de qué forma ser una lectora voraz le cambió la vida, y otras preguntas y repreguntas que surgen mientras avanza la escritura. Es un libro fundamental para quienes tengan el hábito de leer, pero también para quiénes tengan la curiosidad de saber por qué los libros generan lo que generan. El siguiente fragmento refleja un poco la potencia de este libro: "¿Es el amor entre dos frágiles seres humanos suficiente para suplir la ausencia de toxinas literarias? Morir de muchos libros, morir por su ausencia. De nuevo Héléne Cixous: 'tener hambre de libros era mi alegría y mi suplicio'".

2) La lengua rota - Majo Moirón (Ediciones B)

No hay nada como el poder de las palabras. Las palabras consuelan, hieren, orientan y comunican. Pueden entablar vínculos y romperlos. Son cruciales en la vida del ser humano y son lo que nos diferencian del resto de los animales. Pero, ¿qué pasa cuando alguien las pierde?, ¿se puede volver a construir el habla?, ¿una relación es la misma cuando una de las personas ya no puede hablar? Esas son algunas de las preguntas que dispara Majo Moirón en su novela, una historia cargada de emoción, profundidad y, sobre todo, memoria. Con la prosa de una escritora sensible y la visión afinada de una guionista, Moirón cuenta con el don de trasmitir. Esa niña puede ser el reflejo de muchas otras infancias: genera ternura y empatía, porque está tratando de vivir su niñez en un entorno diseñado para el adulto. El accidente de su madre es solo una puerta de entrada para profundizar en la importancia de los vínculos en esa etapa de la vida, la relación madre hija, el rol de la mujer en las dinámicas familiares y, sobre todo, la importancia de la lengua como estructura y como instrumento.

3) Curabichera - Luis Mey (La Crujía)

Luis Mey es un escritor consagrado que nunca deja de sorprender por el simple hecho de que nunca da nada por sentado y, en cada libro, busca superarse: indaga en nuevas estructuras, objetos nuevos o incluso métodos para enganchar. Este último es el punto más fuerte de su última novela, Curabichera, que narra el horror posible en la vida real. El terror no tiene límites y la oscuridad se puede transformar hasta crear los ambientes más inhóspitos y penetrantes jamás imaginados; todo eso sin la necesidad de recurrir a objetos paranormales, sino más bien con el uso de lo que está a nuestra mano y genera más miedo: las cosas posibles. La vida y el accionar del protagonista están signados por el terror que puede causar la maldad humana, hasta algunas cuestiones paranormales que lo persiguen desde niño y que una sabe reconocer si es una pérdida de la cordura o un ente sobrenatural. El poder de las palabras de Luis Mey transportan al lector a un entorno denso, oscuro e imposible de soltar, porque cuenta con la extraña habilidad de relatar lo grotesco sin causar repulsión.

4) El feminismo - María Elena Walsh (Alfaguara)

Cualquier cosa que lleve la autoría de María Elena Walsh es, desde el vamos, un éxito. Pero este libro, lanzado en marzo, tiene un toque especial, ya que revive a esa María Elena justiciera por las causas sociales y cuestionadora de las imposiciones. Conocida por sus poemas y canciones infantiles, muchos de los cuales continúan divirtiendo y educando a miles de infancias a lo largo y ancho del país, Walsh siempre escribió desde la militancia política. El feminismo deja evidencia de esto, ya que es un libro que recopila todos los escritos, algunos incluso inéditos, en donde María Elena cuestiona a la sociedad como mujer y lucha desde la pluma por un mundo más justo y equitativo para las mujeres. Poemas, canciones, editoriales y hasta reflexiones componen a este libro que es un claro reflejo de la incansable lucha feminista. Y aunque si bien muchos textos datan de más de 40 años atrás, son increíblemente actuales y podrían describir muchas de las causas y preocupaciones por las que las mujeres seguimos reclamando en los tiempos que corren.

5) Borderline Carlito - Carlos Busqued (Blatt & Ríos)

En el 2021 se fue del plano físico a la corta edad de 50 años, pero sigue entre nosotros: en cada tuit que se vuelve a viralizar aunque ya pasaron años de su publicación, en sus libros que siguen liderando el top de la literatura argentina moderna, y ahora en Borderline Carlito, su libro póstumo. Carlos Busqued es una presencia constante en el imaginario social y literario, es una figura que supo instalar tanto su humor y su pensar que encaja perfectamente en la ironía de ser parte incluso después de la muerte. Y esa es la base sobre la que se construye este libro: retratar a la figura del autor a través de sus escritos en un blog antes de ser Carlos Busqued, el escritor. Durante los años 2006 y 2009, Busqued dedicó gran parte de sus días a actualizar su blog. Aquel formato tan popular en su época fue el campo de entrenamiento del autor que hoy todos conocemos; allí publicó sus reflexiones sobre el contexto social, se descargó en sus pensamientos más profundos, analizó la cultura y la televisión del país, recomendó libros y películas, y ensayó los primeros borradores de lo que después sería Bajo este sol tremendo, su primer libro. Borderline Carlito es la pieza faltante del rompecabezas, con este libro se completa el imaginario de Busqued. Es la forma ideal de comprender cómo funcionaba la cabeza del escritor, de dónde surgía su humor tan ácido y cómo se creó aquella identidad twittera que hoy en día sigue vigente (y más que nunca).

6) Parece sangre en el paño blanco impecable - Gilda Izurieta (Fruto de Dragón)

Viajar con los cinco sentidos: abrir la mente y permitir que los nuevos olores, sabores, sonidos, texturas e imágenes se fusionen con nuestro cuerpo. Vivir de la euforia y el entusiasmo, enfrentarse al miedo y las limitaciones físicas, dejar de lado los propios prejuicios e ir detrás de un sueño. Ese el mundo en el que Gilda Izurieta se basó, tras un intenso viaje a Japón, para escribir su libro. El cinco de marzo de 2020, justo cuando en Argentina se estaba confirmando el primer caso de coronavirus, Gilda se tomó un avión para cumplir uno de sus sueños: conocer Japón. En ese momento, al igual que la mayoría de las personas, ella pensaba que "no era para tanto" y partió para el país nipón con un amplio itinerario para embeberse de una nueva cultura y adentrarse en aquello que nos parece tan lejano. Y aunque en el momento del viaje no tenía pensado escribir una crónica, se dio cuenta que había varios puntos sobre los que podía explayarse: enfrentar un viaje así sola, atravesar los inicios de una pandemia y narrar la travesía desde las etapas del ciclo menstrual que le tocaron vivir en el mientras tanto. Un libro para leer atento porque cada página vuelve a despertar la curiosidad. Izurieta es una escritora apasionada y una periodista exigente, una fusión que dan como resultado una crónica adictiva y con un enfoque totalmente original.

7) Nocaut - Leticia D'Albenzio (Diotima)

Una historia ideal para amantes de los policiales e incluso perfecta para llevar de vacaciones porque una vez que se arranca es imposible parar. Las páginas de Nocaut de Leticia D'Albenzio se deslizan por los dedos con la voracidad del lector que no puede abandonar la lectura hasta averiguar qué pasa: una adicción justificada por la excelencia de una autora que empieza a buscar su lugar en la industria y demuestra que habilidades no le faltan. ¿La premisa? un gancho al mentón directo, como en el boxeo, te golpea a tal punto que es imposible salir del trance hasta terminarlo: Una abogada frustrada con su vida personal y profesional que encuentra un escape de la realidad en el boxeo, una adolescente depresiva que cae internada en un psiquiátrico en búsqueda de la sanación y el cuerpo de un hombre encontrado en una bañera, esos son los escenarios principales de Nocaut que se unen como un triángulo perfecto, pero que solo tienen una razón se ser: averiguar quién fue el autor del crimen.