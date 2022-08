Libros: Estas piedras, una novela sobre el duelo y la muerte de los hermanos

En diálogo con la escritora Yamila Begné presentó Estas piedras, su última novela publicada por el sello Omnívora.

Las dos protagonistas de Estas piedras, la última novela de Yamila Begné publicada por Omnívora Editora, son hermanas mayores que reconstruyen los momentos de vida compartidos en instantáneas del pasado. Dina, la narradora, le habla a su hermana para traerla al presente mientras transita el proceso de duelo por su fallecimiento. En diálogo con El Destape, la escritora presentó esta historia sobre la vida y la muerte con una narrativa dolorosa y con pinceladas poéticas que llevan un rayo de luz en la oscuridad desoladora que puede llegar a sentir quien haya perdido un hermano.

- ¿De qué imagen partiste para escribir Estas piedras?

En principio, partí de la imagen del impacto que tienen las piedras, de toda la historia geológica y el trabajo en el tiempo que hay detrás de ellas. También, me interesó la connotación mortuoria que tienen estos objetos. Así empecé a investigar sobre geología, hasta que encontré tres tipos de piedras con los que pude crear una estructura tripartita en la narración. No sabía que iba a terminar trabajando sobre un duelo, aunque sí tenía claro que quería hablar de la muerte de una mujer y cómo esto impacta en la vida de su hermana. A su vez, la novela establece una conexión entre la historia familiar y la historia de estas piedras.

- ¿Cómo se hace para trabajar a partir de una muerte y no salir desgastada por el proceso?

No sé si la palabra que más aplica en mi caso es desgastante. Creo que es precaución. Es una novela con temas y momentos un poco penetrantes en cuanto al dolor y la angustia. Me cuidé de escribirla con precaución para que no tomara el resto de mis días. De hecho, buena parte de la escritura me agarró estando embarazada y sí supe que tenía que terminar la historia antes del nacimiento. No quería conectar esta parte de la vida que se venía con el tránsito doloroso que plantea la novela.

- La historia de las hermanas es muy bella, ¿vos tenés hermanos?

Sí. Tengo dos hermanas.

- ¿Pudieron leer la novela?

Espero que sí. Igual, no pensé Estas piedras como un trabajo autobiográfico, más allá del vínculo de las hermanas.