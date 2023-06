La nueva novela de Lorrie Moore recrea una historia de fantasmas con aire contemporáneo

Entre una historia clásica de fantasmas y un romance zombie, la última novela de Ia escritora de relatos norteamericana Lorrie Moore, "No tengo hogar si este no es mi hogar" ("I Am homeless if this is not my home"), propone un diálogo entre el pasado y el presente para dar cuenta del mundo que se edifica alrededor de la muerte, la pérdida y el anhelo.

Recientemente publicada en Estados Unidos, la cuarta de Moore (Nueva York, 1957), quien se hizo mundialmente conocida por sus relatos breves, comienza con una carta misteriosa escrita a finales del siglo XIX por una mujer a su hermana.

Esa historia se entremezcla con una más actual en la que un maestro llamado Finn es convocado al lecho de muerte de su hermano en un hospital de Nueva York. En esa dinámica y lejos de las convenciones literarias, Moore logra indagar en la pérdida, el anhelo y las distintas formas en las que se hace presente aquello que ha dejado de existir en el plano material.

Desde que publicó su primer libro de relatos, "Autoayuda", Moore es reconocida como una de las voces más destacadas e influyentes en la ficción estadounidense. Su textos han sido elogiados por escritores como Jonathan Lethem o Nick Hornby.

Su obra explora la brecha entre varones y mujeres y retrata la soledad que acompaña a aquellos que han perdido la fe en el amor o revela los deseos más íntimos.

Durante el festival literario FILBA que se celebró en 2019 en la ciudad de Buenos Aires, Moore fue una de las invitadas internacionales y ofreció una clase magistral acerca de la novela a la que concurrieron más de 600 personas, que luego fue publicada y comentada durante la cuarentena.

Para celebrar el lanzamiento de su cuarta novela, que Seix Barral publicará en español a comienzos de 2024, el escritor y editor Santiago Llach, uno de los impulsores de la obra de la autora en nuestro país, quien no duda en considerarla "la mejor escritora contemporánea", inició ayer un taller gratuito de lectura y escucha del audiolibro del texto. Los interesados en unirse a la lectura conjunta deben completar el siguiente formulario: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtv_ymQ69QB2hTMJv_xE8hePf0xPga4X_T4pgqdFhuTLlTTw/viewform?pli=1

Con información de Télam