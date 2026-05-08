La fiesta punk tiene fecha: Boom Boom Kid vuelve a Niceto Club.

Boom Boom Kid regresa a Niceto Club el próximo domingo 17 de mayo a las 20 con un show que se perfila como uno de los encuentros más esperados por la escena alternativa local. La fecha reunirá a fanáticos de distintas generaciones en una celebración atravesada por la autogestión, la sensibilidad punk y la identidad DIY que marcaron toda su carrera.

Figura clave dentro del punk independiente argentino y referente absoluto del hardcore en Latinoamérica, Boom Boom Kid supo construir un camino singular lejos de los moldes tradicionales de la industria. Desde sus comienzos hasta su consolidación como una de las voces más queridas del under, su propuesta artística siempre estuvo atravesada por la libertad creativa, la honestidad emocional y una fuerte conexión con su público.

Boom Boom Kid, una historia de punk, autogestión y culto generacional

Desde los años 90, Boom Boom Kid se consolidó como una figura fundamental del punk argentino tras su paso por la emblemática banda Fun People, proyecto que marcó a toda una generación dentro del hardcore y la cultura independiente. Luego de esa etapa, Carlos Rodríguez profundizó su camino solista bajo el nombre de Boom Boom Kid, construyendo una identidad aún más personal donde conviven el punk, el pop, el arte visual y una filosofía de vida ligada a la autogestión, la empatía y la libertad creativa. Con discos de culto, giras internacionales y una conexión única con su público, BBK se transformó en una referencia imprescindible de la escena alternativa latinoamericana.

Sus canciones se transformaron con el tiempo en himnos para miles de seguidores que encontraron en sus letras una forma de resistencia, empatía y pertenencia. Esa relación cercana con su audiencia también se refleja en cada presentación en vivo, donde el escenario se convierte en un espacio de comunión colectiva, cargado de energía, abrazos, saltos y momentos profundamente emotivos.

Tras su paso por Fun People, Carlos Rodríguez profundizó su camino solista bajo el nombre de Boom Boom Kid.

Lejos de limitarse solo a la música, Boom Boom Kid desarrolló además un universo estético y conceptual propio que abarca el arte visual, la filosofía independiente y una mirada muy personal sobre la vida. Esa construcción lo convirtió en mucho más que un músico: en una verdadera figura de culto dentro de la cultura alternativa argentina.

El show en Niceto Club será una nueva oportunidad para reencontrarse con ese ritual que sus seguidores conocen bien: clásicos infaltables, intensidad emocional y una noche donde el espíritu punk vuelve a sentirse intacto. Será también una ocasión especial para celebrar más de dos décadas de trayectoria sosteniendo una forma de hacer música desde la independencia absoluta. Las entradas ya se encuentran disponibles a través de la web oficial de Niceto Club.