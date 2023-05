Lanzan un ciclo de cine punk con 4 películas sobre el famoso movimiento

Cuatro filmes que representan la cultura punk se verán a partir del sábado 13 de mayo en la Galería Phuyu, en funciones dobles.

La Galería Phuyu en conjunto con Piso 8 productora lanzaron la programación de un ciclo de cine punk que se realizará en la sede la galería (Esmeralda 986, CABA) y tendrá proyecciones de cuatro filmes con historias de bandas, hechos y personajes relevantes que ilustran a dicho movimiento cultural.

El ciclo arrancará el 13 de mayo con la proyección de The Clash: Westway to the World, con funciones dobles a las 18 y 20.15 horas. La película de Don Letts narra la historia de la popular banda The Clash y "combina entrevistas de los miembros de la banda, Mick Jones, Paul Simonon, Topper Headon, y Joe Strummer, con un maravilloso material de archivo de conciertos en pequeños clubes hasta inmensos estadios, para crear un retrato único de The Clash, una de las bandas de rock más influyentes del mundo. The Clash surgió como la única banda de punk rock que importaba, que se aventuró más allá del punk para crear un sonido único e inolvidable", indica la sinopsis oficial.

La programación sigue el 20 de mayo con la película Charlas de Café, con funciones dobles a las 18 y 20 horas. Este documental nacional de Leandro Dimarco y Sissi Hansen cuenta con testimonios de Omar Chabán y Daniel Melero, entre otros, y busca "reivindicar la figura de Chabán como el gran hacedor del mítico Café Einstein". Vale mencionar que esta es la segunda vez que se proyecta este filme de 2023, por lo que tendría condición de estreno.

El ciclo de cine punk tendrá el 17 de junio proyecciones filme La Polla Records: No somos nada, con funciones dobles a las 18 y 20 horas, y el 24 de junio cerrará con End of the Century: The Story of The Ramones, con funciones dobles a las 18 y 20.15 horas. La película dirigida por Jim Fields y Michael Gramaglia narra la historia de la banda desde sus inicios en Forest Hills, Queens, hasta sus momentos de mayor gloria en la industria y su glorificación en la historia del rock.

Las entradas anticipadas salen $1000 y en puerta $1200. El espacio tiene aforo limitado y en caso de reservas de entradas, la organización solicita comunicarse al 11-6042 0464.