De Knak a Paulo Londra: los lanzamientos musicales de la semana.

La semana llega con novedades para todos los gustos musicales. Mientras KNAK recupera las raíces de su sonido con un nuevo EP junto a YSY A, The Avalanches presenta su cuarto álbum de estudio y Paulo Londra estrena Entre cielos. También hay nuevos trabajos de Soledad, Kapanga, María Ezquiaga, Eclipse Sonar y La Chancha Muda, entre otros artistas que renuevan sus propuestas con canciones, discos y videoclips.

{{{htmlAmp}}}

Los lanzamientos musicales que tenés que escuchar esta semana

KNAK presenta “Más de lo que necesito”

El artista uruguayo KNAK lanzó Más de lo que necesito, un EP de cuatro canciones que marca el comienzo de una nueva etapa y recupera el sonido trap de sus primeros pasos. El material incluye Lo hago de nuevo, GLOBoOo, TAKTO y Presión, esta última junto a YSY A. La colaboración aborda la autoexigencia, los excesos y las contradicciones que acompañan al éxito, con una mirada sobre el peso de las expectativas y la dificultad de reconocer los propios límites. Este lanzamiento funciona como el primer capítulo de un proyecto musical más amplio que se desplegará durante los próximos meses.

The Avalanches estrena su cuarto álbum, No Bad Memories

El grupo australiano The Avalanches presentó No Bad Memories, su cuarto álbum de estudio, en el que vuelve a explorar el potencial de los samples y los sonidos encontrados para construir un universo musical propio. El disco indaga en la relación entre la publicidad, la memoria y la nostalgia, y transforma jingles, logos sonoros y fragmentos de la tecnología cotidiana en piezas cargadas de emoción. Entre sus colaboradores aparecen Karen O, John Glacier, Rivers Cuomo, Jamie xx, Barry Can’t Swim y Loaded Honey. Uno de los temas centrales es I Give Everything I Have 2 U, junto a Loaded Honey, cuyo videoclip fue filmado en Tokio y está protagonizado por Haley Joel Osment. El lanzamiento continúa el recorrido de una banda que redefinió la producción musical con su debut Since I Left You, construido a partir de más de 3.500 samples de vinilos.

Eclipse Sonar presenta Antagonista

Eclipse Sonar publicó Antagonista, un álbum conceptual que pone en primer plano a una villana que deja de pedir permiso y toma el control de su propia historia. A través del personaje interpretado por Rita Blanchard, responsable de las voces y las letras, el grupo explora el ego, el deseo, el consumo, las relaciones tóxicas y las dinámicas de poder. El disco combina la energía de la música rave con estructuras pop directas y cada canción cuenta con su propio videoclip, como parte de una propuesta audiovisual. Integrada por Blanchard, Julián Maidana, Felipe Gutiérrez y Agustín Scavino, la banda llevará el material al escenario el 22 de noviembre en Blow.

La Chancha Muda lanza “A todos mis santos”

La Chancha Muda presentó A todos mis santos, el tema que abre su más reciente disco y que funciona como una declaración de amor, amistad y hermandad. Con una letra que invita a agradecer la compañía de quienes permanecen cerca incluso en los momentos difíciles, la canción representa el costado luminoso de una obra que conserva la profundidad de sus textos y la potencia rockera del grupo. El álbum reúne 12 canciones y suma la participación de Germán Wiedemer en teclados y un cuarteto de cuerdas, que aporta una dimensión épica a algunas composiciones. Después de una serie de presentaciones acústicas agotadas y una gira por distintas ciudades, la banda anunció un show para el 28 de noviembre en Niceto Club, en la Ciudad de Buenos Aires.

Bajofondo y Peyote Asesino se unen en “Mentime que me gusta”

Dos proyectos fundamentales de la música rioplatense se encuentran en Mentime que me gusta, el nuevo single de Bajofondo junto a Peyote Asesino. La canción forma parte de los cuatro temas inéditos incluidos en la edición deluxe de Ohm y recupera el vínculo creativo que une a ambos proyectos desde 1996, cuando Gustavo Santaolalla convocó a la banda uruguaya para trabajar en un disco de su sello Surco/Universal. Con una letra disidente, la voz de Santaolalla en el estribillo y una combinación del hip hop de los años 90 con el sonido característico de Bajofondo, el tema propone una reflexión sobre la libertad y los distintos sentidos que puede adquirir en la sociedad contemporánea.

Migrantes estrena la cumbia “Sobrios Somos Ex”

El dúo argentino Migrantes presentó Sobrios Somos Ex, un single que retrata con humor esa situación en la que dos personas parecen haber superado una ruptura, pero vuelven a buscarse cuando llega la noche y aparecen los tragos. Con Facu y Nico al frente, la canción combina desamor, contradicciones y picardía sobre una base de cumbia festiva. La producción musical estuvo a cargo de Nicolás Valdi y el lanzamiento llegó acompañado de un videoclip oficial. Después de conquistar al público con canciones como Si Me Tomo una Cerveza, Lado Triste y Mercho, el dúo continúa desarrollando una identidad que combina sus raíces en Lincoln, provincia de Buenos Aires, con una producción contemporánea.

Dominic Fike adelanta su nuevo álbum con “Pangea”

Dominic Fike lanzó Pangea, un nuevo adelanto de How To Quit Smoking, su próximo álbum, cuyo estreno está previsto para el 30 de octubre. El videoclip fue filmado desde un hidroavión sobre Vancouver durante una parada de su gira y estuvo dirigido por Reed Bennett y Kevin Abstract. El disco comenzó a tomar forma durante la gira norteamericana Comedy Tragedy Parody, cuando el músico escribió y grabó canciones en habitaciones de hotel, autobuses y camarines. Pangea se suma a los adelantos Wallflower y Small Town. Además, Fike anunció una serie de conciertos íntimos por Europa y el Reino Unido para febrero y marzo del próximo año.

María Ezquiaga presenta Dejame envejecer

La cantante y compositora María Ezquiaga, reconocida por su trabajo al frente de Rosal, publicó Dejame envejecer, su tercer álbum solista. El disco reúne diez canciones que reflexionan sobre el paso del tiempo, las imposiciones sociales en torno a la belleza femenina, el amor y el presente. Compuesto en su mayoría en formato trío, con Javier Mattanó en bajo y Toto Ciccone en batería, el material también cuenta con Ezequiel Kronenberg en teclados y en la producción, mezcla y masterización. Entre los invitados figuran López Arcaute en percusión y Juan Pablo Di Leone en flauta, mientras que la poeta Laura Wittner participó en las letras de Todo un día con vos y Maleza. La presentación en vivo será el 5 de noviembre a las 21 en La Fábrica, en el barrio porteño de Palermo.

FUNES estrena “Al final del arcoíris”

La banda FUNES presentó Al final del arcoíris, un single de rock épico que atraviesa las heridas, las dudas y el miedo a volver a creer. La canción crece hasta desembocar en un estribillo de espíritu gospel, con un mensaje de esperanza y una invitación a seguir adelante incluso cuando el camino parece incierto. El estreno llegó acompañado de un videoclip protagonizado por la actriz Fiorella Bottaioli, dirigido por Cata Rajzak y Jero Rajzak. La propuesta convierte la búsqueda interior en una historia visual que se mueve entre la caída y la posibilidad de empezar de nuevo.

Terrores Nocturnos publica La Tragedia, Vol. I

Terrores Nocturnos lanzó La Tragedia, Vol. I, un EP de tres canciones que abre una nueva etapa para la banda y desplaza el foco de sus letras hacia la bronca, la soledad, el desencanto y el rechazo a un presente incómodo. Con raíces en el punk rock argentino y cruces con el pop, el post punk, el noise y el surf, el grupo desarrolla un sonido más crudo y directo sin abandonar su libertad estilística. Grabado en Estudio Santa Marta y mezclado y masterizado por Santiago de Simone, el material funciona como anticipo de un próximo álbum previsto para 2027.

Soledad presenta Vale la pena

En el año en que celebra tres décadas de carrera, Soledad publicó Vale la pena, un álbum compuesto por Afo Verde que propone una mirada sobre los afectos, las amistades, las experiencias y el paso del tiempo. El disco reúne diez canciones, entre ellas Vale la pena, Mi refugio, Amigas, Problema mío y Argentina, que recorren distintas emociones y momentos de la vida. Más que una celebración del pasado, el trabajo busca reflejar la manera en que la artista elige vivir el presente y mirar hacia adelante. El lanzamiento se suma a un año especial para la cantante, marcado también por proyectos como Casa Sole, el recorrido de 30 Pueblos y la preparación de República del Folklore.

Luz Gaggi anticipa una nueva etapa con Mientras busco la gloria

Luz Gaggi continúa expandiendo su camino artístico con Mientras busco la gloria, su segundo álbum de estudio, producido por Cachorro López. El material muestra una faceta más íntima de la cantante platense y combina su potencia vocal con una búsqueda como compositora. Canciones como Avión a Madrid, Qué Mal y Flores anticipan el universo sonoro de esta nueva etapa. Después de abrir el show de Paul McCartney en River y recibir el Discovery Award de la Latin Alternative Music Conference de Nueva York, Gaggi presentará el disco el 5 de diciembre en el Teatro Ópera de La Plata.

Hana presenta “Frente al Torreón”

Hana lanzó Frente al Torreón, el tercer single de su próximo disco de estudio, cuyo lanzamiento está previsto antes de fin de año. La canción se suma al recorrido de adelantos con el que la artista comienza a revelar el universo de su próximo trabajo. Con este estreno, Hana mantiene la expectativa alrededor de un álbum que llegará después de la publicación de sus primeros singles.

Yarge presenta “Imposible Remix” junto a 3AM

La artista venezolana Yarge lanzó una nueva versión de Imposible junto al dúo 3AM y con la participación de la guitarrista Andrea Ferrero. La colaboración combina hip-hop romántico, trap suave y pop urbano, y forma parte del camino hacia su álbum debut. Yarge desarrolló su propuesta junto a su hermano y productor, Argenis Ruiz, y cuenta con colaboraciones previas con artistas como Micro TDH, Yami Safdie, Adso y Ramón Vega. El remix reúne a tres talentos venezolanos en un momento en que la cantante busca ampliar su proyección internacional.

Julia Zappa publica Villa Insuperable

Julia Zappa presentó Villa Insuperable, su segundo disco, compuesto por ocho canciones propias que cruzan el rock argentino, la balada, la música popular y la poética del tango. Coproducido junto a Tomás Amante, el álbum construye un paisaje porteño atravesado por los afectos, la memoria, el deseo y las contradicciones del presente. Entre sus temas aparecen Hojas largas, junto a Fonso y con aires de ranchera; Corazón devaluado; En la pomada, de espíritu rockero; y Nana Fine, con influencias del R&B. También hay lugar para la balada Sin repetir y soplar y la milonga Bajo tu amparo. La presentación oficial será el 14 de noviembre en La Fábrica, en la Ciudad de Buenos Aires.

Slayyyter anuncia wor$t man in america y lanza “i think he’s got a girl”

La artista pop Slayyyter anunció wor$t man in america, un álbum previsto para el 4 de diciembre que funcionará como contrapunto de su anterior trabajo, WOR$T GIRL IN AMERICA. El proyecto estará compuesto íntegramente por canciones nuevas, aunque mantendrá conexiones temáticas y sonoras con el universo de su predecesor. Como adelanto, publicó i think he’s got a girl, que se suma a brand new chanel$ y crank 2. Además, la cantante fue confirmada en el lineup de Lollapalooza Argentina 2027, donde llevará su propuesta pop provocadora al público local.

Rosa Profunda estrena el EP Amor de Lujo

La banda cordobesa Rosa Profunda presentó Amor de Lujo, un EP de tres canciones que continúa el universo de Tensión de Siglo y sucede a Echobaby. El trabajo explora la lujuria, la pasión, los recuerdos y las ilusiones mediante un sonido atmosférico y experimental, acompañado por un imaginario visual que forma parte central de su identidad artística. Grabado en Córdoba capital, el material fue producido por la banda, mezclado por Tobias Caldas Leloutre y masterizado por Ruben Ordoñez. El grupo llevará sus nuevas canciones a Pez Volcán, en Córdoba, el 12 de noviembre, y a El Emergente de Almagro, en Buenos Aires, el 21 de noviembre.

Mia Zeta debuta con Dónde salir a buscar, producido junto a Gustavo Santaolalla

La cantautora y productora argentina Mia Zeta presentó su primer álbum, Dónde salir a buscar, coproducido junto a Gustavo Santaolalla. El disco reúne once canciones que combinan art pop, indie folk, soul y texturas electrónicas, y aborda el crecimiento, la transformación y la experiencia de vivir lejos de casa. Compuesto y desarrollado entre Argentina, Boston y Los Ángeles, el material parte de una pregunta sobre la identidad cuando desaparece todo aquello que resulta familiar. Entre sus canciones se destacan Tu Culpa, con la participación de Santaolalla, y Ángel, junto a Juana Aguirre. El simbolismo del agua, el río y la tormenta atraviesa la obra como metáfora del cambio y de la necesidad de animarse a cruzar hacia una nueva etapa.

Paulo Londra presenta entre CIELOS

Paulo Londra presentó su tercer álbum de estudio, entre CIELOS, con un evento multitudinario en el Monumento a la Revolución de Ciudad de México, ante más de 10.000 personas. El artista interpretó en vivo las diez canciones del disco sobre un cubo espejado que reflejaba el cielo. Producido junto a Lisan Beat y Tiano, el trabajo combina sonidos urbanos y pop de los años 2000 con bachata, merengue y elementos de indie rock. La propuesta busca reflejar distintos estados de ánimo a través de la idea de que todos compartimos un mismo cielo. Tras los adelantos me asfixia LA CIUDAD y hIGhLIGhTS, el álbum tendrá presentaciones en Argentina: el 28 de noviembre en el Movistar Arena de Buenos Aires y el 3 de diciembre en el Quality Arena de Córdoba.

Kapanga celebra tres décadas con 30 años de perlas

Kapanga festeja sus 30 años de trayectoria con 30 años de perlas, un disco que revisita ocho clásicos de su repertorio con la participación de artistas invitados. La lista de colaboradores reúne nombres de distintas generaciones y estilos, entre ellos La Mona Jiménez, La Vela Puerca, Milo J, Los Cafres, Bandalos Chinos, Damas Gratis, Los Estrambóticos, Los Caligaris y Nonpalidece. La propuesta recupera canciones que marcaron el recorrido del grupo y las pone en diálogo con otros universos musicales, como una celebración de las historias, las amistades y los kilómetros compartidos durante tres décadas. Kapanga presentará el proyecto en su último show del año en la Ciudad de Buenos Aires, el 20 de noviembre en C Art Media.

Mami Slat lanza “Slat Star”

La artista emergente Mami Slat presentó Slat Star, el primer adelanto de su próximo EP. Producido por Kerse y acompañado por un videoclip dirigido por Cook, el single muestra una faceta provocadora, atrevida y segura de la cantante. Detrás del nombre artístico está Sofía Ibarra, quien comenzó a rapear a los 16 años y fue construyendo su identidad a partir de la experimentación y el trabajo sobre su propia confianza. Con este lanzamiento, busca profundizar una propuesta que pone en primer plano la autopercepción, la libertad expresiva y una personalidad artística cada vez más definida.

PRIZE explora el R&B con “Andate Conmigo”

PRIZE lanzó Andate Conmigo, un single que mezcla R&B y reggaetón para abrir una nueva etapa musical. Con influencias del sonido de los años 2000 y referencias a artistas como Timbaland, Justin Timberlake y Chris Brown, el tema combina un estribillo melódico con un verso rapeado de mayor intensidad. La producción estuvo a cargo de Almeja, colaborador habitual del artista en canciones como CARAS NUEVAS y Quiero. El single anticipa BUENA VISTA SOCIAL CLUB, su próximo EP, con el que busca mostrarse más descontracturado y ampliar los límites de su propuesta dentro de la escena urbana argentina.

El debut visceral de Proyecto Deep Theo

Proyecto Deep Theo presenta Sesenta metros bajo tierra, su álbum debut, grabado en los estudios de Indie Folks durante 2026. El disco reúne nueve canciones que recorren la frustración, el desahogo y la lucha por salir del encierro mental, hasta llegar a un clima de lujuria nocturna. Con una propuesta visceral y personal, el grupo transforma esas emociones en un universo sonoro propio. En su recorrido por la escena local, compartió fechas con artistas como Winona Riders y Socorro, y abrió el primer show de Kneecap en Argentina.

KLAN amplía su universo con Sin Censura

KLAN lanzó Sin Censura, un álbum de 13 canciones que expande su universo musical sin perder sus raíces en el rap y el freestyle. Distribuido por ADA, de Warner Music, el disco reúne colaboraciones con artistas de distintas escenas, entre ellas Malena Narvay en Cambio de piel, Malandro de América en Qué es el under?, la rapera italiana Fishball en Baby Simon, el mexicano Sandro Malandro en Atún y paté y el brasileño Zeus en Pibe de barrio. Con seis productores involucrados, el trabajo alterna barras, referencias al barrio y una mirada sobre la cultura under con canciones más íntimas, como Ya no juntos, que revela una faceta sensible del artista.

Piba lanza Pinta dormir

La banda Piba lanzó Pinta Dormir, el segundo sencillo grabado en Estudios Unísono de su próximo álbum, el cual se publicará formalmente en las próximas semanas bajo el sello Hora Cero Records. Con un tono irónico, la canción cuestiona la rutina laboral, la hiperproductividad y la exigencia de estar siempre activos. De este modo, la propuesta funciona como un mantra que invita a desconectarse por un momento, contrastando su letra de descanso con el potente impulso de sus guitarras.

Khea y Luck Ra se unen en "El que se la queda pierde"

Después del fenómeno de “Hola Perdida Remix”, KHEA y Luck Ra vuelven a cruzar sus caminos con una bachata que combina ritmo, ironía y una mirada desafiante sobre las relaciones que llegan a su fin. El single marca, además, el comienzo de una nueva etapa para KHEA, quien apuesta por la independencia artística a través de YoungFlex, su propio sello discográfico, desde el que busca impulsar tanto su música como a una nueva generación de talentos.





