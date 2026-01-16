El video que estremeció a Jesús María: una caída que paralizó a todos en la competencia.

Momentos de máxima tensión y preocupación se vivieron en la 60ª edición del Festival Nacional e Internacional de Doma y Folklore de Jesús María, luego de que dos jinetes sanjuaninos sufrieran impactantes caídas en plena competencia, episodios que quedaron registrados en video y generaron alarma tanto en el público como en la organización del tradicional evento cordobés.

Duras caídas en Jesús María: el momento más impactante que dejó la competencia

El hecho que mayor conmoción provocó fue el protagonizado por Leonel Flores, quien competía en la categoría Grupa y debió ser asistido de inmediato tras una fuerte caída en la arena. La situación obligó a activar el protocolo médico y realizarle distintos controles. Horas más tarde, la Federación Gaucha Sanjuanina llevó tranquilidad a través de un comunicado oficial, en el que confirmó que el jinete sufrió una contusión sin gravedad. Los estudios realizados, incluida una placa en el pie, arrojaron resultados favorables y Flores se encuentra en buen estado de salud, por lo que podrá continuar participando del campeonato.

Otro momento de preocupación lo protagonizó Benjamín Costa, un joven sanjuanino de 19 años, quien también sufrió un duro golpe durante su presentación. Si bien el impacto fue fuerte, el jinete logró retirarse caminando del campo de competencia. El episodio le impidió sumar puntos en esa jornada, aunque sigue en carrera dentro del certamen.

El video de la caída de un jinete que estremeció a Jesús María.

En este último caso, un aspecto clave fue el uso del casco protector, que resultó determinante para evitar consecuencias mayores. Costa adoptó esta medida de seguridad como norma personal tras haber sufrido lesiones importantes años atrás, y su decisión volvió a demostrar la importancia del equipamiento preventivo en este tipo de competencias de alto riesgo.

Desde la Federación Gaucha Sanjuanina también destacaron el acompañamiento constante del delegado Pablo Esposito y del médico Cristian Cepeda, quienes asisten a los jinetes en cada instancia del festival. Además, aseguraron que la delegación sanjuanina se encuentra en buenas condiciones físicas y anímicas para continuar representando a la provincia en uno de los escenarios más importantes y exigentes del folklore argentino.